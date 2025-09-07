🔴 Eccellenza Puglia, 3a Giornata: risultati e classifica

RISULTATI – 3a GIORNATA
Domenica 7 settembre 2025
Atletico Acquaviva-Taurisano (15:30) 0-0
Bisceglie-Novoli (15:30) 0-0
Bitonto – Virtus Mola (15:30) 0-0
Brilla Campi-Brindisi (15:30) 0-0
Canosa-Atletico Racale (15:30) 1-0
Foggia Incedit-Massafra (15:30) 0-0
Galatina-UC Bisceglie (15:30) 1-1
Taranto-Polimnia (15:30) 1-1
Ugento-Spinazzola (15:30) 0-0
Maglie-Gallipoli (16:30)
CLASSIFICA
Brindisi 6
Canosa 6
Atletico Racale 6
Bisceglie (-1) 5
Ugento 4
Virtus Mola 3
Taranto 3
UC Bisceglie 3
Brilla Campi 3
Massafra 3
Gallipoli 2
Novoli 2
Maglie 1
Atletico Acquaviva 1
Spinazzola 1
Galatina 1
Bitonto 1
Taurisano 0
Polimnia 0
Foggia Incedit 0
PROSSIMO TURNO – 4a GIORNATA
Domenica 14 settembre 2025
Atletico Racale-Atletico Acquaviva (15:30)
BrindisixUgento (15:30)
Gallipoli-Brilla Campi (15:30)
Novoli-Canosa (15:30)
Spinazzola-Galatina (15:30)
Massafra-Bisceglie (15:30)
Taurisano-Maglie (15:30)
UC Bisceglie-Bitonto (15:30)
Virtus Mola-Taranto (17:00)
Polimnia-Foggia Incedit (20:00)
