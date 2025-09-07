7 Settembre 2025

Foto: Emmanuele Mastrodonato

🔴 Eccellenza Puglia, 3a Giornata: risultati e classifica

Dante Sebastio 7 Settembre 2025
RISULTATI – 3a GIORNATA

Domenica 7 settembre 2025

Atletico Acquaviva-Taurisano (15:30) 0-0

Bisceglie-Novoli (15:30) 0-0

Bitonto – Virtus Mola (15:30) 0-0

Brilla Campi-Brindisi (15:30) 0-0

Canosa-Atletico Racale (15:30) 1-0

Foggia Incedit-Massafra (15:30) 0-0

Galatina-UC Bisceglie (15:30) 1-1

Taranto-Polimnia (15:30) 1-1

Ugento-Spinazzola (15:30) 0-0

Maglie-Gallipoli (16:30)

CLASSIFICA

Brindisi 6

Canosa 6

Atletico Racale 6

Bisceglie (-1) 5

Ugento 4

Virtus Mola 3

Taranto 3

UC Bisceglie 3

Brilla Campi 3

Massafra 3

Gallipoli 2

Novoli 2

Maglie 1

Atletico Acquaviva 1

Spinazzola 1

Galatina 1

Bitonto 1

Taurisano 0

Polimnia 0

Foggia Incedit 0

PROSSIMO TURNO – 4a GIORNATA

Domenica 14 settembre 2025

Atletico Racale-Atletico Acquaviva (15:30)

BrindisixUgento (15:30)

Gallipoli-Brilla Campi (15:30)

Novoli-Canosa (15:30)

Spinazzola-Galatina (15:30)

Massafra-Bisceglie (15:30)

Taurisano-Maglie (15:30)

UC Bisceglie-Bitonto (15:30)

Virtus Mola-Taranto (17:00)

Polimnia-Foggia Incedit (20:00)

