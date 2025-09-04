4 Settembre 2025

Foto Davide Del Mastro

Eccellenza Puglia, 2a Giornata: risultati e classifica

Dante Sebastio 4 Settembre 2025
RISULTATI – 2a Giornata

Giovedì 4 settembre 2025

Atletico Racale – Brilla Campi (15:30) 1-0

Brindisi – Bitonto (15:30) 4-0

Burzio, Burzio, Ferrari

Foggia Incedit – Canosa (15:30) 0-1

Gallipoli – Galatina (15:30) 1-1

20’ Beitia (Galli)

Novoli – Maglie (15:30) 0-0

Spinazzola – Taranto (15:30) 0-1

71’ Souare (T)

Polimnia – Bisceglie (15:30) 1-3

Massafra – Atletico Acquaviva (15:30) 1-0

Taurisano – Ugento (17:00)

UC Bisceglie – Virtus Mola (19:00)

Classifica non aggiornata

Brindisi 3

Canosa 3

Virtus Mola 3

Brilla Campi 3

Atletico Racale 3

Bisceglie (-1) 2

Gallipoli 1

Ugento 1

Atletico Acquaviva 1

Bitonto 1

Novoli 1

Spinazzola 1

Taranto 0

UC Bisceglie 0

Taurisano 0

Maglie 0

Polimnia 0

Galatina 0

Massafra 0

Foggia Incedit 0

  • Taranto e UC Bisceglie una gara in meno

PROSSIMO TURNO – 3a Giornata

Domenica 7 settembre 2025

Atletico Acquaviva – Taurisano (15:30)

Bisceglie – Novoli (15:30)

Bitonto – Virtus Mola (15:30)

Brilla Campi – Brindisi (15:30)

Canosa – Atletico Racale (15:30)

Foggia Incedit – Massafra (15:30)

Galatina – UC Bisceglie (15:30)

Taranto – Polimnia (15:30)

Ugento – Spinazzola (15:30)

Maglie – Gallipoli (16:30)

