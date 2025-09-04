Eccellenza Puglia, 2a Giornata: risultati e classifica

RISULTATI – 2a Giornata
Giovedì 4 settembre 2025
Atletico Racale – Brilla Campi (15:30) 1-0
Brindisi – Bitonto (15:30) 4-0
Burzio, Burzio, Ferrari
Foggia Incedit – Canosa (15:30) 0-1
Gallipoli – Galatina (15:30) 1-1
20’ Beitia (Galli)
Novoli – Maglie (15:30) 0-0
Spinazzola – Taranto (15:30) 0-1
71’ Souare (T)
Polimnia – Bisceglie (15:30) 1-3
Massafra – Atletico Acquaviva (15:30) 1-0
Taurisano – Ugento (17:00)
UC Bisceglie – Virtus Mola (19:00)
Classifica non aggiornata
Brindisi 3
Canosa 3
Virtus Mola 3
Brilla Campi 3
Atletico Racale 3
Bisceglie (-1) 2
Gallipoli 1
Ugento 1
Atletico Acquaviva 1
Bitonto 1
Novoli 1
Spinazzola 1
Taranto 0
UC Bisceglie 0
Taurisano 0
Maglie 0
Polimnia 0
Galatina 0
Massafra 0
Foggia Incedit 0
- Taranto e UC Bisceglie una gara in meno
PROSSIMO TURNO – 3a Giornata
Domenica 7 settembre 2025
Atletico Acquaviva – Taurisano (15:30)
Bisceglie – Novoli (15:30)
Bitonto – Virtus Mola (15:30)
Brilla Campi – Brindisi (15:30)
Canosa – Atletico Racale (15:30)
Foggia Incedit – Massafra (15:30)
Galatina – UC Bisceglie (15:30)
Taranto – Polimnia (15:30)
Ugento – Spinazzola (15:30)
Maglie – Gallipoli (16:30)
