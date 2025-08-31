Eccellenza Puglia, 1a Giornata: risultati e classifica

ECCELLENZA PUGLIA – RISULTATI 1a GIORNATA
Domenica 31 agosto 2025
Bisceglie-Foggia Incedit (15:30) 0-0
Bitonto-Spinazzola (15:30) 0-0
Brilla Campi-Taurisano (15:30) 0-0
Canosa-Massafra (15:30) 1-0
21’ Di Piazza (C)
Galatina-Brindisi (15:30) 0-2
10’ Benvenga (B), 39’ Ferrari (B)
Maglie-Atletico Racale (16:30)
Atletico Acquaviva-Novoli (16:30)
Ugento-Gallipoli (17:00)
Virtus Mola-Polimnia (17:00)
Giovedì 18 Settembre 2025
Taranto-UC Bisceglie (15:30)
CLASSIFICA
PROSSIMO TURNO – 2a GIORNATA
Giovedì 4 settembre 2025
Atletico Racale-Brilla Campi (15:30)
Brindisi-Bitonto (15:30)
Foggia Incedit-Canosa (15:30)
Gallipoli-Galatina (15:30)
Novoli-Maglie (15:30)
Spinazzola-Taranto (15:30)
Massafra-Atletico Acquaviva (15:30)
Taurisano-Ugento (17:00)
UC Bisceglie-Virtus Mola (19:00)
Polimnia-Bisceglie (20:00)
potrebbe interessarti anche
Cerignola, il saluto di Coccia: “Avrete un tifoso in più, Maiuri uomo come pochi”
Audace Cerignola, dall’Avellino arriva Gianmarco Todisco
Potenza-Cerignola 0-0, le pagelle del Cerignola: bene Cocorocchio, Emmausso anonimo
Taranto: via Desjardins, presi gli under Terrana e Matos
Potenza, in arrivo D’Amore dalla Juve Stabia
Bari, poco più di 4600 abbonamenti sottoscritti