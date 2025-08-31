31 Agosto 2025

Eccellenza Puglia, 1a Giornata: risultati e classifica

ECCELLENZA PUGLIA – RISULTATI 1a GIORNATA

Domenica 31 agosto 2025

Bisceglie-Foggia Incedit (15:30) 0-0

Bitonto-Spinazzola (15:30) 0-0

Brilla Campi-Taurisano (15:30) 0-0

Canosa-Massafra (15:30) 1-0

21’ Di Piazza (C)

Galatina-Brindisi (15:30) 0-2

10’ Benvenga (B), 39’ Ferrari (B)

Maglie-Atletico Racale (16:30)

Atletico Acquaviva-Novoli (16:30)

Ugento-Gallipoli (17:00)

Virtus Mola-Polimnia (17:00)

Giovedì 18 Settembre 2025

Taranto-UC Bisceglie (15:30)

CLASSIFICA

 

PROSSIMO TURNO – 2a GIORNATA

Giovedì 4 settembre 2025

Atletico Racale-Brilla Campi (15:30)

Brindisi-Bitonto (15:30)

Foggia Incedit-Canosa (15:30)

Gallipoli-Galatina (15:30)

Novoli-Maglie (15:30)

Spinazzola-Taranto (15:30)

Massafra-Atletico Acquaviva (15:30)

Taurisano-Ugento (17:00)

UC Bisceglie-Virtus Mola (19:00)

Polimnia-Bisceglie (20:00)

