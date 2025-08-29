29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Foto Massimo Todaro

Eccellenza Puglia, 1a Giornata: le designazioni arbitrali

Dante Sebastio 29 Agosto 2025
centered image

La designazioni arbitrali della 1a Giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Il debutto stagionale è in programma alle 15,30 di domenica 31 agosto.

Atletico Acquaviva-Novoli: Marco Carlucci di Molfetta
Assistenti: Alessandro Laquintana di Foggia e Francesco Pio Taglia di Foggia

Bisceglie-Foggia Incedit: Marco Saverio Racanelli di Bari
Assistenti: Vito Innamorato di Bari e Francesco Tullo di Bari

Bitonto-Spinazzola: Daniele Consales di Foggia
Assistenti: Domenico Nasca di Barletta e Savio Capuano di Barletta

Brilla Campi-Taurisano: Federico Regina di Molfetta
Assistenti: Carlo Boccuzzi di Bari e Francesco Catino di Molfetta

Canosa-Massafra: Walter Cilli di Barletta
Assistenti: Dario Gagliardi di Molfetta e Vincenzo Tateo di Molfetta

Galatina-Brindisi: Marco Albano di Taranto
Assistenti: Alberto Loconte di Bari e Angelo Conversa di Bari

Maglie-Atletico Racale: Emanuele Mongelli di Lecce
Assistenti: Luca De Simone di Casarano e Fernando Personè di Lecce

Ugento-Gallipoli: Ivo D’Ambrosia di Brindisi
Assistenti: Luca De Gaetanis di Brindisi e Matteo Filiberto Spedicato di Lecce

Virtus Mola-Polimnia: Samuele Giovanni Fiorino di Bari
Assistenti: Francesco Sifo di Molfetta e Alessandro Bellarte di Molfetta

Taranto-UC Bisceglie rinviata alle 15.30 del 18 agosto

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Ufficiale: Matera CdS, arriva il ritorno di Picci in attacco

29 Agosto 2025 Roberto Chito

Eccellenza: Il Polimnia presenta la squadra e lo staff ai tifosi

29 Agosto 2025 Claudia Carbonara

Verso Lecce-Milan: Camarda o Stulic in avanti? Le ultime

29 Agosto 2025 Roberto Chito

D’Amico e Rizzo al Foggia: colpi definitivi dall’Altamura

29 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Taranto, Di Bari: “Serve pazienza e unità, puntiamo in alto”

29 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Danucci: “Allenare il Taranto è un onore e una grande responsabilità”

29 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

potrebbe interessarti anche

Progetto Aqua, Aqp in campo per una gestione idrica sostenibile

29 Agosto 2025 Redazione

Corato: carabiniere ferito da un’auto in fuga, una denuncia

29 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Benny Pilato: “Chi mi conosce sa quanto tengo a correttezza e onestà”

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

Foggia, “Nessun progetto contro il randagismo”: l’appello a Comune e Regione

29 Agosto 2025 Antonella D'Avola