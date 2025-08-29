Eccellenza Puglia, 1a Giornata: le designazioni arbitrali

La designazioni arbitrali della 1a Giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Il debutto stagionale è in programma alle 15,30 di domenica 31 agosto.
Atletico Acquaviva-Novoli: Marco Carlucci di Molfetta
Assistenti: Alessandro Laquintana di Foggia e Francesco Pio Taglia di Foggia
Bisceglie-Foggia Incedit: Marco Saverio Racanelli di Bari
Assistenti: Vito Innamorato di Bari e Francesco Tullo di Bari
Bitonto-Spinazzola: Daniele Consales di Foggia
Assistenti: Domenico Nasca di Barletta e Savio Capuano di Barletta
Brilla Campi-Taurisano: Federico Regina di Molfetta
Assistenti: Carlo Boccuzzi di Bari e Francesco Catino di Molfetta
Canosa-Massafra: Walter Cilli di Barletta
Assistenti: Dario Gagliardi di Molfetta e Vincenzo Tateo di Molfetta
Galatina-Brindisi: Marco Albano di Taranto
Assistenti: Alberto Loconte di Bari e Angelo Conversa di Bari
Maglie-Atletico Racale: Emanuele Mongelli di Lecce
Assistenti: Luca De Simone di Casarano e Fernando Personè di Lecce
Ugento-Gallipoli: Ivo D’Ambrosia di Brindisi
Assistenti: Luca De Gaetanis di Brindisi e Matteo Filiberto Spedicato di Lecce
Virtus Mola-Polimnia: Samuele Giovanni Fiorino di Bari
Assistenti: Francesco Sifo di Molfetta e Alessandro Bellarte di Molfetta
Taranto-UC Bisceglie rinviata alle 15.30 del 18 agosto
