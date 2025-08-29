Eccellenza, Polimnia: torna il centrocampista Marasciulo

Gradito ritorno in casa Polimnia. Il club rossoverde, infatti, ha annunciato l’arrivo di Antonio Marasciulo, centrocampista classe 1997 già transitato da Polignano a Mare. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Bari, Marasciulo ha militato nel Monopoli prima di trasferirsi alla Polimnia. Dopo aver vestito le maglie di Ostuni, Trulli e Grotte e Norba Conversano, il centrocampista ha fatto ritorno in rossoverde, conquistando la promozione in Eccellenza, dove ha militato per due stagioni. Lo scorso anno, invece, ha militato tra le file dell’Atletico Acquaviva.

Queste le dichiarazioni di Marasciulo rilasciate ai canali ufficiali del club: “Ringrazio il presidente Lo Franco e il direttore Mancini per l’opportunità, che si è presentata nelle ultime ore… è bastata una telefonata per ultimare tutto. Ho scelto Polignano perché la Polimnia è casa mia, si tratta per me del secondo ritorno dopo due parentesi entrambe positive: una salvezza quasi inaspettata, un campionato vinto contro ogni pronostico e due stagioni convincenti nel massimo campionato pugliese. Il progetto è serio e ambizioso, con una squadra giovane che sono sicuro dimostrerà i suoi valori in campo”.

