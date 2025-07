Eccellenza: Polimnia, si riparte da Andrea Gernone

La Polimnia Calcio ha ufficializzato la conferma di Andrea Gernone per la stagione sportiva 2025/2026.

Difensore centrale classe 1998, Gernone è cresciuto nel settore giovanile del Bari e ha collezionato esperienze tra Gravina e Cassino prima di approdare a Polignano a Mare, dove milita da quattro stagioni consecutive.

Il calciatore ha commentato così la sua decisione di proseguire il percorso in rossoverde:

“Il motivo per cui ho rinnovato è semplice: Polignano per me è come una seconda casa. Mi trovo benissimo con il presidente, lo staff, i compagni e il mister. Inoltre, dopo una stagione chiusa con la finale playoff regionale, abbiamo tanta voglia di vivere un’altra annata da protagonisti”.

