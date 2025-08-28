28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Foto: Polimnia Calcio

Eccellenza, Polimnia: poker di rinforzi

Lorenzo Ruggieri 28 Agosto 2025
centered image

Poker di innesti per la Polimnia. Il club pugliese ha annunciato gli arrivi di Gianfranco Carminati, Edoardo Bilardi, Romano Tatullo e Gaetano Buonsante. Il primo è un attaccante classe 2007, tornato nella sua terra dopo le esperienze con Esperia Monopoli e Martina Franca, con cui ha vestito la maglia dell’Under 19. Bilardi, invece, è un esterno alto del 2006, cresciuto nel settore giovanile del Bari e passato poi per Monopoli e Gravina. Per il reparto difensivo, la Polimnia ha scelto Romano Tatullo, terzino destro classe 2006 che ha mosso i primi passi calcistici con il Kids Club, per poi vestire le maglie di Monopoli e Bari. Gaetano Buonsante è un centrocampista offensivo del 2007 proveniente dal Bari.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Serie C: Ufficiale, Petermann è del Foggia

28 Agosto 2025 Flavio Insalata

Igor Protti, la partita più dura contro il cancro: “Sto perdendo 3-0 ma ci provo”

28 Agosto 2025 Flavio Insalata

Nuova avventura per l’ex Taranto Battimelli

28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Milan, Allegri: “Lecce veloce e organizzato, non sarà facile”

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Eccellenza, Bisceglie: Marco Cifarelli rinforzo under per la mediana

28 Agosto 2025 Redazione

Serie A, Milan: anche Jashari infortunato, out con il Lecce

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Serie C: Ufficiale, Petermann è del Foggia

28 Agosto 2025 Flavio Insalata

Potenza, trovato il minorenne che non era rientrato in carcere

28 Agosto 2025 Francesco Cutro

Bari, fredda la pista che porta a Meroni. 3500 gli abbonamenti sottoscritti

28 Agosto 2025 Flavio Insalata

Foggia, Quartiere Ferrovia, residenti: “Omertà più grave del degrado”

28 Agosto 2025 Antonella D'Avola