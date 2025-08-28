Eccellenza, Polimnia: poker di rinforzi

Poker di innesti per la Polimnia. Il club pugliese ha annunciato gli arrivi di Gianfranco Carminati, Edoardo Bilardi, Romano Tatullo e Gaetano Buonsante. Il primo è un attaccante classe 2007, tornato nella sua terra dopo le esperienze con Esperia Monopoli e Martina Franca, con cui ha vestito la maglia dell’Under 19. Bilardi, invece, è un esterno alto del 2006, cresciuto nel settore giovanile del Bari e passato poi per Monopoli e Gravina. Per il reparto difensivo, la Polimnia ha scelto Romano Tatullo, terzino destro classe 2006 che ha mosso i primi passi calcistici con il Kids Club, per poi vestire le maglie di Monopoli e Bari. Gaetano Buonsante è un centrocampista offensivo del 2007 proveniente dal Bari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author