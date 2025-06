Eccellenza, Polimnia: Gianfranco Mancini nuovo direttore tecnico

La Polimnia Calcio ha ufficializzato la nomina di Gianfranco Mancini come direttore tecnico della prima squadra e del settore giovanile. Tecnico originario di Polignano, Mancini vanta oltre 16 anni di esperienza nel calcio professionistico, avendo collaborato con realtà di rilievo nazionale come Udinese, Ancona, Bisceglie, Rieti, Foggia, oltre che con le selezioni giovanili della Nazionale Italiana.

Il nuovo incarico rappresenta un passo importante per la società biancorossa, che punta a rafforzare la propria struttura tecnica affidandosi a una figura di riferimento, capace di coniugare esperienza sul campo e approccio innovativo alla formazione calcistica.

Il profilo di Mancini si distingue anche per una preparazione accademica solida e multidisciplinare: è laureato in Scienze Motorie e in Management dello Sport, ha conseguito un master in Neuroscienze applicate al calcio, è in possesso della Licenza UEFA A e svolge attività di docenza in tecnica e tattica calcistica presso l’Accademia del Calcio Italia di Torino.

Apprezzato per il suo metodo di lavoro basato sull’integrazione di aspetti motori, psicologici e tattici, Mancini promuove un calcio orientato alla formazione di atleti completi e persone consapevoli, con un’attenzione costante alla crescita individuale e collettiva.

Con la sua nomina, la Polimnia Calcio intende avviare un nuovo percorso tecnico e organizzativo, che prevede il coordinamento integrato tra prima squadra e settore giovanile, con l’obiettivo di creare una filiera sportiva formativa e sostenibile, in grado di valorizzare i talenti locali e proporre un modello di lavoro moderno e scientifico.

