Eccellenza, Polimnia-Gallipoli a porte chiuse

Polimnia-Gallipoli, in programma domenica 1 settembre al “Madonna d’Altomare” di Polignano a Mare e valido per la 2a giornata del campionato di Eccellenza pugliese, si svolgerà a porte chiuse. Il provvedimento è stato adottato dalla Prefettura di Bari su disposizione della Questura in quanto “l’impianto sportivo è privo della certificazione di agibilità necessaria”, si legge nell’ordinanza.

