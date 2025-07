Eccellenza, Polimnia: Anaclerio “Partiamo con idee chiare e fame di vittorie”

Parla il nuovo allenatore: “Grazie alla società per la fiducia. I tifosi? Fondamentali per il nostro cammino”

Dopo due stagioni da vice, Michelino Anaclerio è stato promosso allenatore della prima squadra della Polimnia Calcio. A pochi giorni dalla nomina ufficiale, il nuovo tecnico ha condiviso le sue prime dichiarazioni, evidenziando emozione, riconoscenza e una forte determinazione.

“In una situazione tutt’altro che semplice, la scelta della società e del presidente non era affatto scontata, per questo la mia felicità è doppia – ha affermato -. Non ho ricevuto solo un incarico, ma anche fiducia e riconoscenza da parte di una dirigenza che dimostra grandi valori umani”.

Anaclerio ha sottolineato l’importanza di partire con uno staff tecnico già ben collaudato, elemento che, a suo dire, favorirà la condivisione di idee e obiettivi. Un passaggio particolare è stato dedicato alla figura del direttore tecnico Mancini, definito “il vero valore aggiunto” del progetto, grazie alla sua esperienza e capacità di stimolo.

Il tecnico ha poi espresso soddisfazione per la rosa a disposizione: “È composta da giovani motivati e selezionati con attenzione, i migliori che potevamo scegliere. Naturalmente sarà il campo a parlare, è prematuro fare previsioni sulla classifica”.

Infine, un messaggio sentito alla tifoseria di Polignano a Mare: “Ho percepito un grande attaccamento ai colori. Il loro sostegno sarà determinante: la squadra e lo staff devono nutrirsi della passione dei tifosi. Saranno loro a darci la forza per affrontare ogni partita. Vogliamo onorare questa città incantevole… Forza Polimnia”.

