Eccellenza, playoff nazionali: Canosa resiste e vola in finale

La squadra di Lanotte perde 4-2 con Battipagliese, ma passa grazie al 3-0 dell’andata. Ora doppia sfida col Gela

Dopo una lunga maratona durata oltre 120 minuti, il Canosa esce sconfitto per 4-2 sul campo della Battipagliese, ma grazie al 3-0 dell’andata conquista l’accesso alla finale dei playoff nazionali, dove affronterà il Gela, vittorioso sul Venafro.

Al Provenza di Macchia, la sfida si è subito accesa. Dopo appena 3 minuti, la Battipagliese si è portata in vantaggio con Ripa, bravo a insaccare di testa su cross dalla sinistra di Spagnuolo. La squadra di casa, obbligata a ribaltare il risultato dell’andata, ha continuato a spingere e al 22’ ha perso Formicola, espulso per gioco violento ai danni di Santoro.

Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa hanno raddoppiato nel recupero del primo tempo ancora con Ripa, nuovamente decisivo di testa su cross dalla destra.

Nella ripresa, dopo diverse occasioni, la Battipagliese ha trovato la terza rete al 57’, ancora con Ripa, autore di una tripletta. Al 75’, però, il Canosa ha reagito: su una mischia in area, Coco ha trovato il gol che ha di fatto indirizzato il discorso qualificazione a favore dei rossoblù.

Nel finale, all’ultimo respiro, la Battipagliese ha trovato il 4-1 con il neoentrato Minicone, che ha così trascinato la sfida ai tempi supplementari.

Durante l’extra-time, la stanchezza e i cartellini hanno condizionato la gara: prima l’espulsione di Milano (105’+4’) per doppia ammonizione ha ristabilito la parità numerica, poi anche Ripa è stato espulso (106’) lasciando nuovamente la Battipagliese in inferiorità.

Al 119’ è arrivata la rete decisiva di Martinez, che ha sfruttato un’uscita a vuoto di Trapani e ha chiuso definitivamente i conti sul 4-2.

Un risultato che permette al Canosa di approdare in finale nazionale, mantenendo viva la speranza del salto di categoria.

LA CRONACA

120’+2’ FINITA. Al termine di una vera e propria maratona, il Canosa perde 4-2, ma in virtù del 3-0 dell’andata si guadagna la finale dei playoff nazionali, dove affronterà il Gela che si è sbarazzato del Venafro.

120’+1’ CANOSA: ancora Martinez dalla distanza, Trapani in angolo.

119’ GOL DEL CANOSA: ⚽️ MARTINEZ! Sul cross dalla sinistra, uscita a vuoto di Trapani e zampata vincente di Martinez.

111’ CANOSA: occasionissima per gli ospiti. Conclusione di Santoro dal limite, Magliano salva sulla linea.

106’ BATTIPAGLIESE IN 9: espulso 🟥 Ripa per doppia ammonizione. Primo giallo per proteste, secondo per gioco falloso.

106’ SOSTITUZIONE BATTIPAGLIESE: entra Tarcinale.

106’ Si riprende. Le due squadre sono stremate.

➕ SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE ➕

105’+5’ Fine primo tempo supplementare.

105’+4’ CANOSA IN 10: espulso 🟥 Milano per doppia ammonizione, entramne. Ristabilita anche la parità numerica in campo.

105+3’ Si riprende.

104’ PARTITA SOSPESA: un altro malore, questa volta nel settore del Canosa. Accorrono i sanitari.

99’ SOSTITUZIONE CANOSA: Pirelli per Solano.

97’ BATTIPAGLIESE: su una conclusione dalla distanza di Petrosino, Tarolli prima perde il pallone, poi lo salva sulla linea di porta. Brivido per il Canosa.

91’ Si ricomincia. Pomeriggio infinito.

➕ PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE ➕

90’+6’ Finisce il tempo regolamentare, si va ai supplementari

90’+4’ GOL BATTIPAGLIESE: ⚽️ MINICONE! Agli sgoccioli, arriva il colpo vincente del neo entrato.

90’+1’ SOSTITUZIONE BATTIPAGLIESE: entra Minicone fuori Tedesco.

89’ CANOSA: ammonito proprio 🟨 Milano per gioco falloso.

85’ SOSTITUZIONE CANOSA: finisce la partita di Coco, comincia quella di Milano.

84’ SOSTITUZIONE BATTIPAGLIESE: fuori Tomolillo dentro Masella

83’ CANOSA: ammonito 🟨 Coco per gioco falloso.

81’ BATTIPAGLIESE: ammonito 🟨 Losasso per gioco falloso.

79’ Si riprende a giocare dopo una pausa di 4 minuti per riparare un buco nella rete della Battipagliese.

75’ GOL CANOSA: ⚽️ COCO! Il calciatore rossoblu risolve una mischia in area ribadendo in rete una palla respinta dal palo. Adesso, il Canosa è di nuovo in finale.

72’ SOSTITUZIONE BATTIPAGLIESE: due cambi per Pietropinto, Moussa e Losasso prendono il posto di Pipolo e Spagnuolo.

69’ PAUSA: l’arbitro Paris ferma il gioco per far rifiatare le due squadre.

66’ CANOSA: ammonito 🟨 Solano per gioco falloso. Era diffidato, sarà squalificato.

63’ SOSTITUZIONE CANOSA: Martinez per uno spento Jimenez.

62’ BATTIPAGLIESE: ammonito 🟨 Magliano per gioco falloso.

57’ GOL DELLA BATTIPAGLIESE: ⚽️ RIPA! Sul corner di Tedesco, deviazione vincente sottorete del solito Ripa che firma la sua tripletta. Ora, la situazione è di perfetta parità.

55’ BATTIPAGLIESE: insidiosa punizione centrale di Tedesco dai 30 metri circa, Tarolli smanaccia in angolo.

51’ CANOSA: palla-gol per la squadra di Lanotte al termine di un’azione manovrata. Ciannamea di prova dal limite, ma non inquadra lo specchio della porta.

47’ BATTIPAGLIESE: sinistro di Tedesco dalla lunga distanza, Tarolli blocca.

46’ CANOSA: subito pericolosi gli ospiti con Lamacchia, steso in area, ma per Paris non ci sono estremi per un rigore.

46’ SOSTITUZIONE CANOSA: cambia subito Lanotte, che lascia negli spogliatoi l’ammonito Gomis mandando in campo Ciannamea.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+7 Finisce il primo tempo. Nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Formicola (22’), la Battipagliese è avanti di due reti. Prima frazione di sofferenza per il Canosa, che nella ripresa dovrà cambiare registro se non vuole farsi riprendere.

45’+2’ GOL DELLA BATTIPAGLIESE: ⚽️ RIPA! Altra incornata vincente dell’intramontabile attaccante bianconero su cross dalla destra. Ora, alla Battipagliese serve una rete per assicurarsi almeno i supplementari.

45’+1’ BATTIPAGLIESE: anche i padroni di casa vicinissimi al gol con una conclusione perfida di Olmos, che Tarolli mette in angolo.

45’ CANOSA: slalom di Barrasso, che dopo aver seminato avversari entra in area, ma la conclusione è debole.

42’ BATTIPAGLIESE: proprio Tomolillo ci prova dal limite, decisamente fuori misura.

38’ CANOSA: Jimenez se ne va a campo aperto, arriva al limite e spara a rete, ma la deviazione di Tomolillo è provvidenziale.

35’ BATTIPAGLIESE: ancora proteste dei calciatori bianconeri per un presunto fallo di Pignataro su Tedesco, ma per l’arbitro Paris non c’è nulla.

33’ BATTIPAGLIESE: ammonito 🟨 Ripa per proteste. Il calciatore di casa chiedeva il rosso a Gomis, appena sanzionato con il giallo, per un fallo su un compagno in mezzo al campo.

32’ CANOSA: ammonito 🟨 Gomis per gioco falloso.

27’ Fa troppo caldo, l’arbitro concede una pausa.

22’ BATTIPAGLIESE IN 10: espulso 🟥 Formicola per gioco violento, manata a Santoro a palla lontana.

10’ SI RIPARTE. L’ambulanza ha portato via l’uomo che si è sentito male, ci auguriamo nulla di grave.

7’ PARTITA SOSPESA: malore per uno spettatore, ambulanza in campo per soccorrerlo. Fa molto caldo al “Provenza” di Macchia (Salerno).

3’ GOL DELLA BATTIPAGLIESE: ⚽️ RIPA! Cross dalla sinistra di Spagnuolo, incornata vincente dell’attaccante bianconero che porta subito in vantaggio i suoi. Alla Battipagliese servono altri due gol o una vittoria con 3 reti di scarto per puntare ai supplementari.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

BATTIPAGLIESE-CANOSA 4-2 (0-3 andata) – ore 16.30

RETI: 3’ Ripa (B), 45’+2’ Ripa (B), 57’ Ripa (B), 75’ Coco (C), 90’+4’ Minicone (B), 119’ Martinez (C)

BATTIPAGLIESE 3-4-3: Trapani; Petrosino, Magliano, Calvanese; Formicola 4, Pipolo 6 (72’ Moussa), Olmos, Tomolillo 6,5 (84’ Masella); Tedesco 6,5 (90’+1’ Minicone), Ripa, Spagnuolo 6,5 (72’ Losasso). Panchina: Esposito, Manco, Boglic, Suozzo, Tarcinale. All. Mario Pietropinto.

CANOSA: Tarolli, Pignataro, Lamacchia, Solano 5,5 (99’ Pirelli), Coco 6,5 (85’ Milano), Gomes, Barrasso, Gomis 5 (46’ Ciannamea), Santoro, Mangialardi, Jimenez 5 (63’ Martinez). Panchina: Capossele, Monterisi, Pizzulli, Comitangelo, Piccolo. All. Vincenzo Lanotte.

ARBITRO: Luca Paris (Bergamo). Assistenti: Marco Alfieri (Prato) e Giovanni Gallà (Pistoia).

AMMONITI: Gomis, Solano, Coco, (C); Magliano, Losasso (B).

ESPULSI: al 23’ Formicola (B) per una manata a Santoro a palla lontana. Al 105+4’ Milano (C) per doppia ammonizione. Ripa (B) al 106’ per doppia ammonizione.

NOTE: recuperi: 7’/6’. Angoli 4-3

