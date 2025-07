Eccellenza, Pietro Sportillo è il nuovo allenatore dell’Atletico Racale

L’Atletico Racale apre un nuovo capitolo sportivo affidando la guida tecnica della Prima Squadra a Pietro Sportillo, già protagonista sulla panchina granata nella stagione 2019-2020. Un ritorno importante, segnato da esperienza, carisma e profonda conoscenza dell’ambiente.

Nato a Brindisi, Sportillo ha costruito una lunga carriera da difensore centrale, talvolta impiegato anche come terzino sinistro. Cresciuto nei settori giovanili di Casarano, Perugia e Torino, ha esordito tra i professionisti proprio con il Casarano, totalizzando 400 presenze in carriera e realizzando 9 gol.

Nel corso della sua esperienza in campo ha indossato le maglie di club di spessore come Messina e Triestina in Serie B (59 presenze), oltre a quelle di Benevento, Foggia, Cavese, Andria, Barletta, Fondi, Casarano e Gallipoli, maturando una solida esperienza tra Serie C e D.

Appese le scarpette al chiodo nel 2015, ha iniziato il percorso da allenatore al Toma Maglie, guidando poi Casarano(2016-2018) e Molfetta (2018-2019). Nel 2019-2020 ha diretto proprio l’Atletico Racale, lasciando un segno tangibile per organizzazione e spirito competitivo.

Negli anni successivi ha svolto il ruolo di vice allenatore al fianco di Roberto Taurino, seguendolo a Virtus Francavilla, Avellino e Monopoli, per poi assumere dal novembre 2024 la guida del Gallipoli.

Contestualmente, l’Atletico Racale saluta e ringrazia Gianni Inguscio, che lascia ufficialmente il ruolo di Direttore Sportivo dopo tre stagioni intense e ricche di passione.

Durante il suo percorso, Inguscio ha rappresentato un punto fermo per la crescita del club, con competenza e dedizione, contribuendo significativamente allo sviluppo tecnico e organizzativo della società.

Anche se non sarà più operativo nel ruolo di DS, continuerà a collaborare in ambito tecnico con la stessa disponibilità che lo ha sempre contraddistinto.

Grazie di cuore, Gianni. In bocca al lupo per i tuoi impegni futuri… e ci vediamo al campo!

