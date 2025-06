Eccellenza, panchine calde: si muovono Racale, Taurisano, Galatina e Brilla Campi

Prosegue il valzer di panchine in Eccellenza Pugliese, dove tra indiscrezioni e prime ufficialità inizia a muoversi più di qualcosa sul piano della guida tecnica di alcune squadre. Il Racale ha strappato alla concorrenza dell’Ugento Pietro Sportillo, che resterà dunque in Salento, ma su sponda biancazzurra, dopo l’esperienza di Gallipoli. Tra le fila del gallo, per sostituirlo, avevano inizialmente pensato all’ex Campi Antonio Patruno, che invece sembra ad oggi intenzionato a completare il ritorno a Galatina, club che saluterà non solo il direttore sportivo Daniele Viola (contattato dal Brindisi) ma anche mister Graziano Tartaglia. Quest’ultimo, ironia della sorte, potrebbe ripartire proprio dal Brilla, che così come il Mola è in attesa del ripescaggio, e che starebbe valutando anche l’ex Racale Matias Calabuig. Ad assumere la decisione definitiva, nei prossimi giorni, sarà il direttore sportivo ex Novoli Luca Spagnolo. Tante le panchine collegate tra di esse dunque, e tra quelle vacanti dal 1 luglio resterebbe anche quella dell’Ugento appena retrocesso, dopo la separazione prevista con Mimmo Oliva. Quest’ultimo, nonostante l’interesse manifestato dalla Palmese (che giocherà con ogni probabilità il prossimo girone G di Serie D, dopo aver notato il tecnico francavillese proprio nell’ultimo raggruppamento H) dovrebbe ripartire dal Taurisano, dove prenderebbe il posto di Andrea Manco, raggiungendo il ds Bavone, con il quale ha già condiviso esperienze lavorative memorabili, a Maglie prima e ad Ugento poi.

