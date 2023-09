Eccellenza: Otranto, vernissage di Coppa Italia col Brilla Campi

Parte sull’erba artificiale del “Pasquale Nachira” la stagione biancazzurra 2023/2024. Vernissage di Coppa Italia per il Città di Otranto che domenica pomeriggio, calcio d’inizio alle 15.30, attende tra le mura casalinghe il neopromosso Brilla Campi.

Un match che servirà a oleare al meglio i meccanismi in campo in vista dell’avvio del torneo di Eccellenza pugliese in cartellone il 10 settembre. Una partita che al contempo mette in palio già un obiettivo importante, quello del passaggio di turno in Coppa, al netto della sommatoria del risultato tra le gare di andata e ritorno.

Di fronte a capitan Mariano e compagni ci sarà una compagine che si presenta ai nastri di partenza con l’entusiasmo della “prima volta”. Il Brilla Campi sarà all’esperienza d’esordio nel massimo torneo dilettantistico regionale e al fervore emotivo unisce organizzazione e qualità del roster.

«Siamo pronti, si comincia – dice Giovanni Mazzeo, presidente dell’Otranto -. In queste settimane, sia a livello dirigenziale che di squadra abbiamo lavorato tanto, ora è il momento di mettere in campo la grande voglia che abbiamo. I nuovi ingressi in società e nello staff dei dirigenti hanno portato ulteriori certezze, la conferma del tecnico Graziano Tartaglia e dello zoccolo duro dello spogliatoio e l’arrivo di ragazzi di qualità che si sono subito inseriti saranno le basi sulle quali poggiare la stagione. Fondamentale poi è potere usufruire della nostra struttura per la tutto l’anno. Sarà una stagione lunga e difficile, complicata dai cambi del regolamento e che non permetterà troppi passi falsi. Sarà importante essere sempre regolari e sapere superare i momenti difficili che pure ci saranno. Sarà importante raggiungere quanto prima la salvezza per poi scendere in campo tranquilli», conclude il presidente.

A presentare la partita col Brilla Campi e non solo, ecco le dichiarazioni del tecnico del Città di Otranto, Graziano Tartaglia. «C’è sempre un po’ di emozione quando si è ai nastri di partenza di una nuova stagione. Come al solito si comincia con la Coppa Italia, una manifestazione cui teniamo in maniera concreta. Affrontiamo un avversario solido e che vuole fare bene. Un team organizzato e con buone individualità, sarà un doppio confronto equilibrato e con poco margine di errore. Domenica scenderemo in campo con qualche assenza importante, ma chi sarà chiamato in causa sarà importante. Allargando il discorso alla stagione che sarà, siamo un team giovane e voglioso di continuare il percorso di crescita iniziato durante la passata stagione. Le conferme dei “senatori”, la crescita dei nostri under e l’arrivo di calciatori che vogliono ritagliarsi un ruolo importante sono un buon viatico. Tutte le squadre si sono sostanzialmente rinforzate, il campionato sarà livellato verso l’alto e sarà importante muovere sempre la classifica. Il primo risultato da centrare è quello della permanenza, poi potremo alzare il livello dei nostri obiettivi. Impegno e sacrificio non dovranno mai mancare».

