Eccellenza: Otranto, Salvatore Taurino nuovo direttore sportivo

Salvatore Taurino ricoprirà è il nuovo direttore sportivo dell’Otranto. Seguirà la prima squadra che milita nel campionato di Eccellenza pugliese e il settore giovanile.

Originario di Caprarica di Lecce e melendugnese d’adozione, ex calciatore professionista e allenatore, tra le altre, Martano, Ruffano, Taurisano, Maglie, Leverano, Galatone, Salvatore Taurino è stato per 19 anni presidente e factotum della Goleador Melendugno vincendo numerosi campionati e una Coppa Puglia, portandola per la prima volta in Promozione.

Straordinaria con Taurino anche l’ascesa del Melendugno Volley femminile, altra costola della Goleador, capace di scalare le posizioni della pallavolo nazionale sino a raggiungere la serie C. Oggi quella squadra con a capo un’altra società ha conquistato la A2.

«Sono contento della scelta fatta e pronto a mettere a disposizione la mia esperienza per il Città di Otranto – le prime dichiarazioni in biancazzurro di Salvatore Taurino – società capace negli anni di affermarsi tra le realtà più importanti e solide del calcio dilettantistico pugliese. Lavoreremo nel solco della storia societaria idruntina puntando sulla crescita di talenti locali, consapevoli che programmazione e progetti improntati sulla sostenibilità economica sono alla base di ogni percorso. L’impegno sarà massimo anche rispetto alle attività del settore giovanile, vera ricchezza di una società virtuosa come il Città di Otranto», conclude Taurino.

A presentare il nuovo ingresso Luca Leucci, confermato dal presidente Giovanni Mazzeo nel ruolo di direttore generale. «Sono orgoglioso che Salvatore Taurino sia entrato a fare parte del Città di Otranto. Come direttore sportivo tanto potrà fare grazie alla sua innegabile e profonda conoscenza del calcio salentino. Nelle ultime stagioni ci siamo incontrati spesso, tanti i ragazzi passati dal nostro vivaio alla sua Goleador Melendugno, e abbiamo avuto modo di apprezzare le doti di manager sportivo. Negli ultimi tempi le occasioni di collaborazione si sono susseguite e ci siamo convinti che Salvatore facesse al caso del Città di Otranto. Abbiamo apprezzato modalità di lavoro e idee, molto vicine alle nostre, che tanto si fondano sulla valorizzazione dei giovani calciatori del nostro territorio».

Oltre al confermato Luca Leucci e alla new entry Salvatore Taurino, a completare lo staff dirigenziale sono arrivate le conferme del segretario Rocco Filippo, tra i più esperti del calcio pugliese, il quale continuerà a essere affiancato da Domenico Nicolazzo e Luigi De Santis. Tonino Ruggeri sarà ancora lo storico responsabile del settore giovanile. Accanto a lui continueranno a lavorare in biancazzurro anche i dirigenti della cantera Dario Montagna e Pierpaolo De Iaco. Nelle prossime giornate saranno resi noti i nuovi ingressi e le conferme nello staff tecnico del settore giovanile.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp