Eccellenza: Otranto espugna Massafra in rimonta

Due colpi di testa vincenti per espugnare Massafra. L’Otranto batte in rimonta i giallorossi tarantini e si conferma tra le big del gruppo B di Eccellenza pugliese. Tre punti importanti per l’undici biancazzurro allenato da Tartaglia che abbina temperamento e personalità di primo livello alla qualità tecnica dei singoli e alla organizzazione corale.

Prima del fischio d’inizio, minuto di raccoglimento per ricordare le tre giovani vittime massafresi scomparse nei giorni scorsi in un incidente stradale e l’ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, morto in settimana.

In una partita maschia e combattuta, è il Massafra a partire più convinto. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è Napolitano a trovare la conclusione vincente dalla media distanza. Corre l’8’di gioco e i locali sono in vantaggio.

Il match è vivo, l’undici di casa spinge ma col passare dei minuti ed è Otranto a guadagnare campo. Al 27’ si accende Gabriele Gallo. Controllo elegante e sinistro a giro dal vertice destro dell’area di rigore, eccezionale la risposta del portiere del Massafra. Il gol è rimandato di una manciata di secondi: calcio d’angolo dello stesso numero dieci e incornata di Andrea Nicolazzo che insacca alle spalle del portiere avversario. Nessuno spunto degno di nota sino a fine frazione e risultato parziale di 1-1.

Resta vibrante la contesa anche nel corso del secondo tempo, anche se azioni davvero pericolose faticano ad arrivare. E così bisogna attendere il 25’ per assistere l’episodio che decide la partita.

Sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra, Solidoro raccoglie palla al limite e la appoggia a Gallo, secondo assist vincente per l’incornata di Trovè che completa la remintada e consegna tre punti all’Otranto.

Anche se il Massafra va vicino al pareggio poco dopo la mezzora quando un pallone impazzito sbatte due volte contro i legni della porta di Caroppo, che da parte sua ci mette una grande parata prima che un difensore allontani la sfera a pochi centimetri dalla linea di porta. Sul proseguo dell’azione gli ospiti sprecano una favorevole ripartenza.

E al 35’ ancora Otranto vicino al terzo gol con Potenza che, servito da Trovè, non trova il guizzo per battere a rete. L’ultima occasione è di marca giallorossa con Nicholas Caruso che si inventa un destro dalla sinistra dell’area di rigore, la sfera esce di un nulla sul palo lontano.

Finisce dopo cinque minuti di recupero e l’Otranto festeggia. Capitan Mariano e compagni sono così a quota 36 punti. Si ritorna in campo il prossimo 12 febbraio, in programma la sfida casalinga all’Ugento.

MASSAFRA-OTRANTO 1-2

RETI: 8’pt Napolitano, 28’ Nicolazzo: 25’st Trovè.

MASSAFRA: Zecchino, Ventimiglia (74’ Saponaro), Pasqualicchio (65’ Ligorio), Napolitano (90’ Galeone), Carlucci, Zizzi, Caruso G., Dettoli, Caruso N., Girardi, Vapore (38’ Malagnino), Girardi (67’ Conte). Panchina: Pizzaleo, Colella, Lapenna, Schirizzi. All. Malaccari.

OTRANTO: Caroppo, Angelini (64’ Frisco), Plevi, Valentini, Marino, Signore, Cisternino (67’ Solidoro), Mariano (K), Nicolazzo (69’ Piacopo), Gallo (85’ Potenza), Tourè (56’ Trovè). Panchina: Merico, Liquori, Cariddi, Assalve. All. Tartaglia.

ARBITRO: Rocco Epicoco di Brindisi. ASSISTENTI: Stefano Sibilio di Brindisi e Davide Bono di Bari.

AMMONITI: Mariano (O); Nicolazzo (O), Pasqualicchio (M), Trovè (O), Saponaro (M).

CALCI D’ANGOLO: 7-5 per il Massafra. RECUPERO: 1’pt; 5’st.

