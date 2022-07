Eccellenza: Nuova avventura in panchina per Prisciandaro

Gioacchino Prisciandaro sarà il vice allenatore di Massimiliano Tangorra all’Unione Sportiva Mola, squadra di Eccellenza pugliese. Barese, ex attaccante classe 1970, oltre 300 gol in carriera dalla Serie B alla Serie D. Da calciatore ha vestito le maglie di Cremonese, Fasano, Pistoiese, Aosta, Maglie, Cavese, Avellino, Potenza, Terzigno, Rutigliano, Martina, Palazzolo e Barletta. Così l’US Mola ha annunciato il suo arrivo: “Sarà Gioacchino PRISCIANDARO il Vice di Mr Tangorra per uno staff tecnico che si preannuncia di altissimo livello. Benvenuto a Mola Gioacchino e buon lavoro!“