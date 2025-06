Eccellenza: Novoli, conferme per Luperto e tutto lo staff

La nuova stagione del Novoli Calcio prende ufficialmente il via con la riconferma di Claudio Luperto sulla panchina rossoblù. Per il tecnico leccese classe 1961 si tratta del quarto campionato consecutivo alla guida della formazione salentina, che affronterà ancora una volta il massimo torneo dilettantistico regionale, l’Eccellenza Pugliese.

La conferma arriva dopo un campionato positivo, concluso al nono posto in classifica in coabitazione con Bitonto e Massafra, grazie a un bottino di 15 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte su 38 gare disputate. Soddisfazione da parte dell’allenatore, che ha sottolineato come il progetto del Novoli rappresenti non solo un’iniziativa sportiva, ma anche sociale, e ha espresso fiducia per il lavoro con un gruppo giovane e motivato.

Al fianco di Luperto sarà ancora presente Davide De Pandis, confermato alla guida del settore giovanile e della scuola calcio per la terza stagione consecutiva. De Pandis ha parlato di un percorso ricco di soddisfazioni e ha annunciato l’organizzazione degli open day nei primi giorni di luglio per completare gli organici agonistici delle categorie Under 14, 15, 16, 17 e 19.

Nessun cambiamento nemmeno nell’Area Tecnica, dove Fabrizio Russo ricoprirà nuovamente il ruolo di responsabile, mentre Alessandro Capone sarà confermato come direttore generale. Il duo, in sinergia, ha contribuito a costruire un’identità chiara e una programmazione efficace che ha permesso al club di raggiungere la salvezza con anticipo, valorizzando al contempo numerosi giovani talenti.

Tiziano Carlino continuerà a svolgere il ruolo di club manager, garantendo il suo apporto organizzativo per il terzo anno con la società. Una novità arriva invece dallo staff tecnico: Renzo Adamo, ex calciatore di Lecce, Matera e Sambenedettese, sarà il nuovo collaboratore tecnico. Già al fianco di Luperto ai tempi della Berretti del Lecce, metterà a disposizione la sua esperienza per la gestione tecnico-tattica della rosa.

Riconferma anche per Derio Guadalupi, preparatore dei portieri, che per il terzo anno consecutivo lavorerà a stretto contatto con i numeri uno rossoblù, con particolare attenzione allo sviluppo dei giovani.

A ufficializzare l’assetto societario è stato il presidente Francesco Murra, che ha espresso grande soddisfazione per il percorso condiviso e per la coesione tra le varie aree operative. Il massimo dirigente ha invitato i tifosi e le realtà imprenditoriali locali a sostenere il progetto, con l’auspicio di vivere una stagione ricca di entusiasmo e soddisfazioni.

La struttura dirigenziale per la stagione 2025/2026 sarà così composta:

Vicepresidente : Andrea Cosma

Dirigente vicario : Giovanni Carrozzo

Responsabile settore giovanile e scuola calcio : Melissa Cosma

Ufficio legale : Luigi Invidia e Federico Sozzo

Ufficio economico-finanziario : Paolo De Tommasi

Responsabili impianto Toto Cezzi : Gianfranco Ippolito e Massimiliano Invidia

Collaboratore : Daniele D’Agostino

Marketing : Francesco De Pascalis

Comunicazione e media: Alessandro De Pascalis

