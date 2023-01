Eccellenza: Massafra, ultras contro la società

“ADESSO BASTA!”. È così che comincia un comunicato degli ultras del Massafra, che ha deciso di sospendere ogni forma di tifos “Con estremo dispiacere comunichiamo che, a partire dalla gara contro il Manduria, il gruppo ultras massafrese sospenderà ogni forma di tifo organizzato, fino al termine del campionato, nelle partite casalinghe – si legge in una nota -. La nostra decisione deriva da una totale incompetenza da parte della società, mostratasi in più frangenti poco meritevole della nostra gloriosa maglia. Siamo stanchi di assistere a stagioni piene di umiliazioni e zero programmazione. Seguiremo i nostri amati colori solo nelle partite in trasferta, a difesa dei nostri ideali! AVANTI ULTRAS, MASSAFRA SIAMO NOI!”, conclude il comunicato.

