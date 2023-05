Eccellenza: Manfredonia-Gallipoli in diretta su Antenna Sud

Chi andrà in Serie D? Dopo una stagione lunga e intensa, sarà la finalissima del “Curlo” di Fasano a stabilire chi, tra Manfredonia e Gallipoli Calcio, sarà promossa nella quarta serie italiana. La sfida sarà trasmessa in diretta da Antenna Sud, sul canale 92 del digitale terrestre e in streaming su antennasud.com. Appuntamento alle 17.30 di domenica 21 maggio.

