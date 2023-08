Eccellenza: Manduria piazza un altro colpo, preso Cicerello

Dopo Munoz, Espinar e Quarta, il Manduria ha ufficializzato l’ingaggio di Andrea Cicerello. Un nuovo innesto per Andrea Salvadore, che da undici giorni sta lavorando con il gruppo allo stadio “Nino Dimitri” di Manduria.

Cicerello, cresciuto nel settore giovanile del Lecce, vanta un trascorso nel Napoli Under 19, poi Nardò e Francavilla (tra le altre). Classe 1996, Cicerello è un esterno dalla spiccate doti offensive. Nella passata stagione ha indossato la maglia dell’Ugento, proprio agli ordini di mister Salvatore.

Al termine dell’ultima seduta di allenamento ha rilasciato le prime dichiarazioni da neo calciatore del Manduria. “Sono contento di far parte di questo gruppo, i compagni mi hanno accolto subito bene. Ci sono anche delle vecchie conoscenze, con i quali ho condiviso l’esperienza a Ugento, come Munoz ed Espinar. La città è bella, si respira calcio ogni giorno. Ho avuto modo di conoscere il presidente e buona parte degli addetti ai lavori. Non vedo l’ora di cominciare, sono pronto”.

