Eccellenza: Manduria, il primo acquisto è Daniel Espinar Vallejo

Dopo le riconferme di Maraglino, Aquaro, D’Ettorre, Tarantino, Dorini e Cavaliere, il Manduria ha ufficializzato il primo acquisto: Daniel Espinar Vallejo. Centrocampista offensivo/trequartista spagnolo, classe 1995, nella passata stagione era in forza all’Ugento. Ha realizzato quindici gol agli ordini di Salvadore che continuerà ad allenarlo a Manduria.

Le prime parole di Espinar da calciatore biancoverde: “Sono molto di felice di essere qui, ho trovato un grande ambiente a Manduria. Quando sei per strada e la gente ti ferma, capisci quanto ci tengano alla squadra e al calcio. I compagni mi hanno dato subito una mano per inserirmi nel gruppo. Il mio ruolo? Di solito gioco tra le linee, da trequartista. Ho fatto qualche volte l’esterno sinistro quando abbiamo giocato a tre in avanti, ma preferisco muovermi dietro la punta per servire qualche assist”.

