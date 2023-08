Eccellenza: Manduria, firmano due spagnoli e un argentino

Dopo i sette under, il Manduria ha ufficializzato tre over. Nel pacchetto arretrato arriva Emanuel Raul Bocchino, difensore argentino (classe 1988), cresciuto nel settore giovanile dell’Independiente, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Velez, in Spagna. Ufficiale anche Juan Carlos Maroto, centrocampista spagnolo (classe 1994), ricopre il ruolo di mezzala e incursore: è stato tra i più prolifici dell’ultimo torneo di Eccellenza, con ben otto gol all’attivo a Ugento. Il Manduria ha inoltre presentato José Ignacio Linares, centrocampista spagnolo (classe 1999, nativo di Granada), ha disputato il campionato di Eccellenza, a Sulmona. Sono venti i calciatori in organico, con un sostanziale cambiamento rispetto alla passata stagione.

