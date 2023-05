Eccellenza: Manduria, Branà non è più l’allenatore

Giuseppe Branà non è più il tecnico del Manduria. A ufficializzare la separazione la società messapica attraverso una nota con cui “desidera ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro messi in campo in questi mesi e augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera. Con Mister Branà si conclude a Manduria anche l’esperienza del suo secondo, Sig. Alex Vetrugno. Anche a lui un grosso in bocca al lupo per il futuro”.

