Eccellenza, l’Ugento soffre ma colpisce il Taurisano con Albin e Carrozzo

Prima vittoria stagionale per l’Ugento, che si impone 2-0 sul Taurisano in una sfida dal sapore particolare: i granata, infatti, disputeranno i match casalinghi al Comunale ugentino per i lavori in corso allo stadio Luigi Perrotta.

Il tecnico David Di Michele ha ridisegnato la formazione iniziale, concedendo spazio a Regner e Albin, entrambi all’esordio stagionale dal primo minuto, insieme al giovane Schito e a Fois.

Il primo tempo ha visto l’Ugento rendersi pericoloso con Tavdgiridze e successivamente con Titarelli, che ha creato scompiglio senza trovare la deviazione vincente. Il Taurisano, guidato dall’ex Mimmo Oliva, ha risposto con qualche spunto ma senza concretizzare.

Nella ripresa i padroni di casa hanno alzato il ritmo, costringendo l’Ugento sulla difensiva in più frangenti. La partita si è sbloccata al 29’: Albin, dalla destra, ha messo un pallone velenoso che si è infilato sul secondo palo battendo Rollo. Passati appena due minuti, è stato Carrozzo a chiudere i conti: lanciato in velocità sulla corsia mancina, ha superato un difensore e trafitto il portiere in diagonale.

Nel finale non sono arrivate altre emozioni, nonostante i cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro Valeria Pepe di Lecce. L’Ugento ha così conquistato i primi tre punti del campionato di Eccellenza Pugliese, gettando basi importanti per il proseguo della stagione.

TAURISANO-UGENTO 0-2

RETI: 74’ Albin, 76’ Carrozzo.

TAURISANO: Rollo, Quaranta (83’ Ferraiuolo), Romano, De Vasconcelos (81’ D’Ettorre), Pasca, Lezzi, Calzoolaro (83’ Polo), Maiolo, Mingiano, Titarelli, Perdicchia (54’ Andrade Fernandes). Panchina: Negro, Cabrera, Solidoro, Desiderato, Torsello. All. Oliva.

UGENTO: Trezza, Fois, Pettorossi (61’ Carrozzo), Albin, Grillo, Kamana (76’ Macias),Tavdgiridze, Inguscio (82’ Scarlino), Zanette, Regner (69’ Zappacosta), Schito (58’ Marchionna). Panchina: Marzo, Mazza, De Maria, De Nuzzo. All. Di Michele.

ARBITRO: Valeria Pepe (Lecce). Assistenti: Dario Gagliardi (Molfetta) e Federico Tarantini (Barletta).

AMMONITI: De Vesconcelos e Perdicchia (T) ; Scarlino (U).

CALCI D’ANGOLO: 5-4 per l’Ugento.

RECUPERI: 3’pt; 5’st

