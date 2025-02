Eccellenza lucana: Montescaglioso, primo successo dell’era Finamore

Il Montescaglioso torna alla vittoria e lo fa con autorità, superando il Melfi per 2-0 nella sfida valida per la 23ª giornata del campionato di Eccellenza Lucana. Decisive le reti di Dambros al 3’ del primo tempo e di Moraes al 47’ della ripresa, che consegnano i primi tre punti della gestione Finamore.

Partita subito in discesa per i biancazzurri, che sbloccano il risultato con Dambros, ben servito da Tataru. Lo stesso Tataru sfiora il raddoppio in due occasioni: prima con un tiro ravvicinato respinto dal portiere ospite, poi con una splendida volée annullata per fuorigioco. Nel finale di primo tempo, Ferreira colpisce un palo dalla distanza e spreca un’altra occasione mandando il pallone di poco a lato.

Nella ripresa il Montescaglioso continua a spingere e sfiora il raddoppio con Dambros, che si fa respingere il tiro da pochi passi. Il Melfi prova a reagire, ma l’unica occasione degna di nota è un colpo di testa debole, neutralizzato senza difficoltà da Suarez.

Nei minuti di recupero, il sigillo definitivo arriva con Moraes, che con un preciso sinistro a giro insacca il pallone sotto l’incrocio, chiudendo il match sul 2-0.

Vittoria meritata per i montesi, che interrompono un periodo avaro di soddisfazioni e salgono al terzo posto solitario in classifica con 39 punti. Prossimo impegno domenica alle 15:00 in trasferta contro il Tricarico.

Montescaglioso-Melfi 2-0 (1-0)

Reti: 3’ Dambros (M), 90’+2’ Moraes (M)

Montescaglioso: Suarez, Zapotochove, Danilo, Santos, Cicirelli (77’ Cutecchia), Lorusso, Kokanzo, Tataru, Dambros, Moraes, Ferreira (84’ Ragone). Panchina: Matarazzo, Da Silva, De Gouve, Lopraino, Nigro, Ponce, Panarella. All. Finamore.

Melfi: Di Vietri, Marotta (81’ Canada), Caggianello, Di Stasio, Fromanger (51’ Moroni), Garelli, Sabatini (58’ Cicchiello), Parrini, Mancino, Volini (51’ Russo), De Marco. Panchina: Zenti, Spadaccino, Barbetta, Calabrese. All. Pugliese.

Arbitro: Juri Catapano di Torino. Assistenti: De Simmeo – Eramo.

Ammoniti: Moraes (Mo), Fromanger (Me), Garelli (Me).

Spettatori: circa 300.

RISULTATI 23a GIORNATA E CLASSIFICA

