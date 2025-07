Eccellenza Lucana 25/26: un punto di penalizzazione e 600 euro di multa per la Vultur Rionero

Il 14 luglio 2025, il Tribunale Federale Territoriale del C.R. Basilicata ha emesso importanti decisioni riguardanti il C.S.Vultur 1921 e il suo presidente Raffaele Nigro, in seguito a un deferimento per violazioni del Codice di Giustizia Sportiva.

Il procuratore federale interregionale aveva deferito Nigro per non aver adempiuto a un obbligo di pagamento nei confronti del calciatore Giuseppe Vatinno, come stabilito da un lodo arbitrale del 19 dicembre 2024. La somma di 1.398,26 euro, oltre ai diritti amministrativi, non è stata versata entro il termine previsto di trenta giorni.

Durante l’udienza, il Tribunale ha constatato l’assenza dei deferiti, impedendo così la verifica della loro eventuale intenzione di difendersi. L’Avvocato Nicola Monaco, presente come rappresentante della Procura, ha richiesto l’inibizione di sei mesi per Nigro e un’ammenda di 600 euro per la società, oltre a una penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2025/2026.

Il Tribunale ha accolto le richieste formulate, confermando la responsabilità di Nigro e della società per la violazione degli articoli del Codice di Giustizia Sportiva.

