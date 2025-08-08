Eccellenza Lucana 2025/26: ufficiale il girone, al via la Coppa Italia il 31 agosto

In seguito alla mancata iscrizione delle società Lavello e Pomarico al Campionato di Eccellenza Lucana, si è constatata la vacanza di due posti all’interno del torneo. Dopo aver esaminato le richieste di ammissione e verificato le istanze, al loro posto sono pervenute le società Policoro Calcio & Academy e Brienza.

La graduatoria di merito, pubblicata nel comunicato del 3 luglio 2025, ha giocato un ruolo fondamentale nel processo di ammissione.

Elenco delle società iscritte al Campionato di Eccellenza Lucana 25-26:

1. A.S.D. LYKOS

2. AS MELFI 1929

3. AC OPPIDO

4. ATLETICO MONTALBANO

5. AVIGLIANO CALCIO

6. CALCIO SAN CATALDO

7. CS VULTUR

8. ELETTRA MARCONIA

9. LAGONEGRO 1929

10. MONTESCAGLIOSO CALCIO

11. PATERNICUM

12. REAL CHIAROMONTE

13. SANTARCANGIOLESE

14. TRICARICO POZZO DI SICAR

15. POLICORO CALCIO & ACADEMY (ripescata)

16. BRIENZA CALCIO (ripescata)

L’inizio del Campionato di Eccellenza 2025-2026 è fissato per domenica 7 settembre 2025, mentre le gare di andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza “Piero Rinaldi” si svolgeranno domenica 31 agosto 2025. Le società sono state invitate a partecipare al sorteggio che avrà luogo a Potenza, presso la Sala Riunioni della sede della LND Basilicata, il 31 agosto alle ore 16:30.

In Promozione, si registrano tre squadre ripescate: Comprensorio Bradanico, Ideale Montescaglioso e Balvano, mentre l’unica squadra non iscritta è l’Oraziana Venosa.

La stagione promette di essere ricca di emozioni e competizione, con le nuove squadre pronte a dimostrare il proprio valore sul campo.

