Umberto Silvestri e Gianfranco Mancini (Polimnia Calcio)

Eccellenza: Il Polimnia presenta la squadra e lo staff ai tifosi

centered image

POLIGNANO – La Polimnia Calcio ha presentato la nuova stagione con uno sguardo rivolto al futuro. Dopo il ko in finale regionale con il Canosa, il club riparte con entusiasmo puntando su una rosa giovane (età media 23 anni) e sul ritorno di Gianfranco Mancini in direzione tecnica. Grande attenzione al vivaio con l’Academy, giunta al secondo anno e già affiliata al Sassuolo, che mira a diventare riferimento per i giovani del territorio. Centrale il legame con la tifoseria: la campagna abbonamenti “Figli del Mare”, con testimonial d’eccezione come Dida e Serginho, vuole rafforzare la simbiosi tra squadra e città. “Reset e ripartenza” le parole chiave di un progetto che ha l’obiettivo di coniugare crescita tecnica, identità locale e ambizioni.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fXBwsoODFCs

centered image

