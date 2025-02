Eccellenza: il Manduria passa a Molfetta con un secco 2-0

Il Manduria conquista tre punti preziosi superando il Molfetta per 2-0 in una gara combattuta, valida per il campionato di Eccellenza.

Dopo un primo tempo caratterizzato da poche occasioni da rete e grande agonismo, la svolta arriva nella ripresa. I padroni di casa sfiorano il vantaggio all’8’ con un tiro di Esposito terminato di poco fuori, mentre al 23’ il Manduria colpisce un palo con Zuccaro.

Nel secondo tempo, il tecnico Marsili inserisce D’Ettorre e Perchaud per dare maggiore incisività alla manovra. Al 65’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Farucci sblocca il risultato con una conclusione al volo. Il Molfetta prova a reagire, ma al 79’ Vapore, servito da Perchaud, si vede anticipare da Lutzardo al momento della battuta a rete.

Il raddoppio arriva all’85’, quando Perchaud chiude i conti con un colpo di testa che fissa il punteggio sul definitivo 2-0 per il Manduria. Una vittoria importante per i biancoverdi, che consolidano la loro posizione in classifica.

Tabellino del match

Molfetta – Manduria 0-2

Molfetta: Lutzardo, Thiam, Mercurio, Obama, Taccarelli (88’ Dell’Endice), Mastrorilli (73’ Camara), Esposito, Vino, Partipilo (81’ Carlucci), Romio, Secka.

A disposizione: Saulle, Tupputi, Lafronza, Leuzzi, Bux, Colamesta.

Allenatore: Carbone.

Manduria: Maggi, Farucci, Stranieri, Teixeira, Cutrone (59’ D’Ettorre), De Sousa, Sosa, Coronese, Palumbo (59’ Perchaud), Zuccaro, Vapore.

A disposizione: Schettino, Rizzo, Carrozzo, Caragnulo, Balanda, Martina.

Allenatore: Marsili.

Arbitro: Lombardo di Brindisi.

Marcatori: 65’ Farucci (M), 85’ Perchaud (M).

