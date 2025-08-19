19 Agosto 2025

Eccellenza, il Maglie completa l’organico a 20 squadre: ufficiale il ripescaggio

Alessandro Zanzico 19 Agosto 2025
Confermata la nostra anticipazione: il Toma Maglie giocherà il prossimo campionato di Eccellenza Puglia. Il club salentino è stato ufficialmente ripescato al termine del consiglio direttivo tenutosi in mattinata, a discapito del Manduria, avanti in graduatoria, ma cui domanda è stata giudicata irregolare. I giallorossi completeranno dunque l’organico a 20 squadre dopo la vittoria nei playoff di Promozione.

IL COMUNICATO UFFICIALE: CS n. 2 – Le decisioni del Consiglio Direttivo sui campionati regionali di Eccellenza e Promozione della s.s. 2025-2026

