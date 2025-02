Eccellenza, il Ginosa lotta ma cade di misura a Canosa

Il Ginosa esce a testa alta dal “San Sabino” di Canosa, sconfitto di misura dalla quinta forza del campionato al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Un risultato che non rispecchia pienamente l’andamento del match, in cui i biancazzurri hanno espresso un buon gioco e creato diverse occasioni, meritando almeno il pari.

La prima frazione si è rivelata equilibrata, con chance da entrambe le parti. Dopo appena un minuto, i padroni di casa si rendono pericolosi con Jimenez, il cui tiro ravvicinato viene respinto da Coletta. Al 5’ è Mangialardi a impegnare severamente l’estremo ospite con un colpo di testa da pochi passi. Il Ginosa risponde al 10’ con Lippo, che sfiora il palo con un’incornata su corner di Verdano. Il primo tempo si chiude senza reti.

Nella ripresa, il Canosa sblocca il punteggio al 13’ con Jimenez, che approfitta di un’uscita di Coletta per depositare in rete. La reazione ginosina è immediata e al 18’ Giaracuni, di testa su calcio d’angolo, firma il meritato pareggio. I padroni di casa accusano il colpo, ma al 24’ trovano il nuovo vantaggio con Coco, lesto a ribadire in rete una corta respinta di Colella.

Il Ginosa non demorde e al 27’ sfiora il 2-2 con Patronelli, la cui girata al volo lambisce la traversa. Al 31’ Kaial impegna severamente il portiere avversario con un tiro a giro. Al 35’ è il Canosa a sfiorare il tris con Jimenez, che colpisce la traversa da fuori area. L’ultima grande occasione arriva al 37’, quando Larizza, di testa su assist di Ferrero, trova una straordinaria risposta di Tarolli, che devia in angolo con un intervento prodigioso.

Nonostante il forcing finale, il risultato premia il Canosa. Ora il Ginosa guarda al prossimo impegno casalingo con il Massafra, con l’obiettivo di ritrovare punti e morale.

CANOSA-GINOSA 2-1

RETI: 58’ Jimenez (C), 63’ Giaracuni (G), 69’ Coco (C).

CANOSA: Tarolli, Pignataro (50’ Samchez, 62’ Ciannamea), Santoro (49’ Lamacchia), Gomis, Gomes, Talin, Milano, Barrasso (88’ Pizzulli), Jimenez, Mangialardi, Pirelli (50’ Coco). Panchina: Capossele, Cafagna, Momterisi, Comitamgelo. All. Lanotte.

GINOSA: Coletta, Fede, Larizza, Schirizzi, Giaracuni, Patronelli, Verdano, Kaial, Ferrero, Lippo (76’ Fayè), Lovecchio (69’ Gallitelli). Panchina: Santoro, Illiano, Blasi, Caponio, Scarati, Cicala, Bitetti. All. Passariello.

ARBITRO: Anton Giulio Ermini di Genova. Assistenti: Cosimo De Stena di Molfetta e Francesco Tullo di Bari.

Ammoniti: Barrasso, Mangialardi e Lamacchia (C), Fede e Giaracuni (G).

