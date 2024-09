Eccellenza, il Ginosa esonera Passariello

Il Ginosa ha reso noto che, a partire da oggi, Giuseppe Passariello non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra. La società ha espresso gratitudine nei confronti di Passariello per la professionalità e l’impegno profusi durante il suo mandato, augurandogli il meglio per il suo futuro professionale. Il nome del nuovo allenatore sarà annunciato nelle prossime ore.

