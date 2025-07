Eccellenza, il Bisceglie prende Massari e conferma Ciurlo

Prosegue senza sosta la campagna acquisti del Bisceglie. La dirigenza e il direttore sportivo Danilo Dammacco sono attivamente impegnati nel costruire la squadra che affronterà il campionato di Eccellenza Pugliese 2025/2026.

Il club nerazzurro ha ufficializzato l’arrivo di Giuseppe Massari, esterno d’attacco classe 2002 con alle spalle un’importante esperienza a livello nazionale e internazionale. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, considerato tra i più qualificati d’Italia, Massari ha indossato le maglie di Nardò, Team Altamura, Vigor Trani e Matera collezionando complessivamente 45 presenze in Serie D tra campionato e Coppa Italia di categoria. Nella stagione 2024/2025 ha scelto di confrontarsi con un’esperienza estera, approdando nel campionato di San Marino con la maglia de La Fiorita, dove ha disputato 26 partite, di cui 14 da titolare, contribuendo alla vittoria dei playoff per il secondo posto e alla qualificazione ai turni preliminari di Conference League. Nonostante l’interesse di altri club, il richiamo della sua terra d’origine ha avuto la meglio: Massari ha scelto Bisceglie per proseguire il proprio percorso di crescita.

Parallelamente, la società ha annunciato anche la conferma in prima squadra di Cristian Ciurlo, laterale classe 2006 che ha recentemente compiuto 19 anni. Protagonista della scorsa stagione, Ciurlo si è distinto per impegno, disciplina e affidabilità, tanto da meritare la convocazione nella Rappresentativa Regionale Juniores, con cui ha partecipato al Torneo delle Regioni 2025 in Sicilia. Tra gli episodi che meglio raccontano il suo spirito di sacrificio, quello relativo allo sfortunato playoff contro la Polimnia: nonostante un infortunio, Ciurlo ha scelto di restare in campo fino al termine dei tempi supplementari. Un atteggiamento che ha ulteriormente rafforzato la fiducia dello staff tecnico e della società, che lo conferma per la prossima stagione.

