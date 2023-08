Eccellenza: Giuseppe Genchi nuovo giocatore del Ginosa

Ginosa catenato sul mercato. Il diesse Franco Sgrona, a due giorni dall’inzio della preparazione, cala il colpo Giuseppe Genchi. 287 presenze e oltre 100 gol nel suo curriculum tra Serie D (con 115 presenze e 63 gol) e Serie C (con 162 presenze 31 gol). Tante squadre di spessore come Molfetta, Bitonto, Taranto, Potenza, Monopoli, Terracina, Termoli e poi ancora Ancona, Messina, Nardò, Casarano, Matera, Chieti, Carpi, Manfredonia. Una sola esperienza in Eccellenza, nel Bisceglie (Girone A) la scorsa stagione.

