Eccellenza: Gironi A/B, risultati e classifiche 11a Giornata

ECCELLENZA: GIRONE A – 11a GIORNATA

Manfredonia – U.C. Bisceglie 2-0

B. Molfetta – San Severo 4-1

Corato – San Marco 0-0

Foggia Incedit – Real Siti 0-3

Orta Nova – Mola 1-1

Trani – Canosa 1-6

Bisceglie – Polimnia 1-0

CLASSIFICA

Manfredonia 26

Corato 24

Bisceglie 24

Canosa 20

B.Molfetta 18

U.S. Mola 18

San Severo 16

Real Siti 16

U.C.Bisceglie 15

Orta Nova 12

San Marco 11

Polimnia 10

Foggia Incedit 3

Vigor Trani 0

ECCELLENZA: GIRONE B – 11a GIORNATA

Maglie – Novoli 1-1

Avetrana – Castellaneta (non disputata per mancata presentazione in campo del Castellaneta)

Otranto – Ostuni 3-1

Gallipoli Football – Città di Gallipoli 1-1

Manduria – Ginosa 2-0

Ugento – Massafra 4-2

Matino – Arboris Belli 2-3

CLASSIFICA

Città di Gallipoli 28

Ugento 24

Otranto 23

Manduria 21

Avetrana 20*

Ostuni 16

Gallipoli Football 16

Arboris Belli 14

Massafra 12

Maglie 12

Ginosa 10

Novoli 10

Matino 3

Castellaneta 2*

*una gara in meno