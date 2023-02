Eccellenza: Ginosa-Novoli 1-0, decide Serafino

Con una rete di Serafino nei primi minuti della ripresa, il Ginosa doma il Novoli nello scontro diretto in chiave “salvezza” e tiene a debita distanza la zona play-out.

Gara condotta con autorevolezza dai biancazzurri di casa che hanno saputo scardinare la retroguardia leccese e, nello stesso tempo, controllare con ordine le folate offensive degli ospiti.

Partenza decisa del Ginosa che al 3’ si rende pericoloso con Coronese che calcia con potenza, da distanza ravvicinata, trovando la grande opposizione di Rielli. La replica del Novoli giunge al minuto 8 con una punizione maligna dal limite calciata da Capone che impegna severamente A. Gallitelli, bravo deviare in angolo.

Gli uomini del tecnico Pizzulli cercano di trovare lo spiraglio giusto per la zampata vincente e al 22’ è la dea bendata a voltare le spalle quando, sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Richella, Donvito svetta imperiosamente sottomisura con la sfera che si stampa sull’incrocio dei pali.

Alla mezzora, Chiochia è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per una botta rimediata in precedenza, al suo posto subentra Pignatale che si destreggia egregiamente. Il Ginosa preme e al 34’ Ciriolo si divora il vantaggio quando, sugli sviluppi di una punizione calciata da Richella, irrompe come un falco sottoporta ma alza incredibilmente la mira, sciupando una ghiotta occasione.

Nella ripresa, il Ginosa entra in campo con la stessa determinazione alla ricerca del successo. Il gol-vittoria giunge al 51’ quando Coronese, imbeccato sull’out destro, scende imperiosamente sulla fascia e crossa al centro un invitante pallone sul quale è lesto Serafino che anticipa tutti e insacca alle spalle di Rielli.

Il Novoli cerca di reagire e al minuto 56” va vicino al pari: Delgado, sottomisura, conclude a rete trovando la deviazione miracolosa di Donvito che si rifugia in angolo. Il Ginosa cerca il raddoppio per chiudere il match e al 63’ va vicino alla seconda rete: sugli sviluppi di una punizione calciata da Richella, Serafino spizzica di testa e Ciriolo, sottomisura, non trova la deviazione vincente.

Al 79’, il Ginosa resta in dieci per l’espulsione di Donvito, reo di reciproche scorrettezze con un avversario: con un diverso buon senso andavano ammoniti entrambi i contendenti, ma a farne le spese è solo il difensore ginosino.

Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa controllano con ordine sino alla fine e portano a casa una vittoria importante ai fini della salvezza diretta.

Domenica impegno ostico in trasferta contro il Massafra, con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo per tenere a debita distanza la zona play-out.

GINOSA-NOVOLI 1–0

RETE: 51’ Serafino.

GINOSA: A. Gallitelli, Cimarrusti, Bitetti, Verdano, Donvito, Chiochia (75’ Pignatale), Coronese, Di Marco, Serafino, Richella, Ciriolo (72’ Pulpito). Panchina: De Biasi, D’Angelo, F. Gallitelli, Gramegna, Valenza, Palumbo, Dell’Orco. All. V. Pizzulli.

NOVOLI: Rielli, Tarantino (90’+1’ Campilongo), Fasiello (69’ Falconieri), E. Martinez, C. Martinez, Capone, Poleti (72’ Falco), Giannotti, Delgado, Villar, Leuzzi (69’ De Blasi). Panchina: Isceri, Amato, De Carlo, Del Zotti, Fonteboa. All. Manco

ARBITRO: Rocco Epicoco di Brindisi. Assistenti: Francesco Capurso di Bari e Gaetano Fiore di Barletta.

Ammoniti: A. Gallitelli e Serafino (G), Tarantino, Delgado e Del Zotti (N).

Espulso: al 79’ Donvito (G).

Condividi su...



Linkedin

email