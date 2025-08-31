Eccellenza: Galatina-Brindisi 0-3. Mazzeo: “Partita dura, complimenti al Brindisi”

Esordio stagionale amaro per il Galatina che, nella prima giornata del campionato di Eccellenza, subisce una netta sconfitta ad opera del Brindisi. Finisce 3 a 0 per i biancazzurri ospiti che si impongono grazie al maggiore tasso tecnico.

Il tecnico bianconero Mazzeo ha commentato la sfida ai microfoni di Antenna Sud. Queste le sue parole:

“Dispiace per il risultato, abbiamo fatto una gara sottotono. Abbiamo accusato psicologicamente il gol preso ad inizio match. Siamo una squadra giovane e dobbiamo migliorare. I ragazzi hanno dato tutto in campo, complimenti al Brindisi”.

