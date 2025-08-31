31 Agosto 2025

Vincenzo Mazzeo allenatore galatina

Eccellenza: Galatina-Brindisi 0-3. Mazzeo: “Partita dura, complimenti al Brindisi”

Emiliano Di Presa 31 Agosto 2025
Esordio stagionale amaro per il Galatina che, nella prima giornata del campionato di Eccellenza, subisce una netta sconfitta ad opera del Brindisi. Finisce 3 a 0 per i biancazzurri ospiti che si impongono grazie al maggiore tasso tecnico.

Il tecnico bianconero Mazzeo ha commentato la sfida ai microfoni di Antenna Sud. Queste le sue parole:

“Dispiace per il risultato, abbiamo fatto una gara sottotono. Abbiamo accusato psicologicamente il gol preso ad inizio match. Siamo una squadra giovane e dobbiamo migliorare. I ragazzi hanno dato tutto in campo, complimenti al Brindisi”.

 

