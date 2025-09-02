2 Settembre 2025

Eccellenza, Galatina-Brindisi: i salentini preannunciano reclamo

Dante Sebastio 2 Settembre 2025
Il giudice sportivo ha reso note le decisioni disciplinari relative alla 1a Giornata del campionato di Eccellenza pugliese.

Preannuncio di reclamo – Per la gara Galatina-Brindisi (vinta sul campo dagli ospiti), il giudice ha preso atto del preannuncio di ricorso presentato dalla società A.S.D. Galatina Calcio ai sensi dell’articolo 67 del Codice di Giustizia Sportiva. Le decisioni di merito saranno comunicate successivamente.

Provvedimenti disciplinari – Francesco Morgese (dirigente del Bitonto) è stato inibito fino al 13 settembre 2025.

