Eccellenza, Galatina-Brindisi 0-3: gara senza storia allo Specchia

31 Agosto 2025
Esordio migliore non poteva esserci per il Brindisi, che inaugura il campionato con una vittoria netta per 3-0 sul campo del Galatina.

La formazione di Ciullo sblocca la gara al 10’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bernaola e prolungato di tacco da Ferrari, è Benvenga a trovare la deviazione vincente in area.

Il raddoppio arriva al 38’, con lo stesso Ferrari che firma di testa il 2-0 sfruttando un preciso cross dalla sinistra di Lobosco.

Nella ripresa, al 7’, cala il tris Scoppa, appena entrato al posto di Bernaola: l’argentino conclude con un destro potente da fuori area dopo un’azione ben orchestrata da Melillo e Burzio.

Un debutto convincente per i biancazzurri, che oltre alla solidità difensiva hanno mostrato efficacia in avanti. Il Brindisi guarda ora con determinazione al prossimo impegno di campionato, in programma giovedì contro il Bitonto.

