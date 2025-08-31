Eccellenza, Galatina-Brindisi 0-3: gara senza storia allo Specchia

Esordio migliore non poteva esserci per il Brindisi, che inaugura il campionato con una vittoria netta per 3-0 sul campo del Galatina.
La formazione di Ciullo sblocca la gara al 10’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bernaola e prolungato di tacco da Ferrari, è Benvenga a trovare la deviazione vincente in area.
Il raddoppio arriva al 38’, con lo stesso Ferrari che firma di testa il 2-0 sfruttando un preciso cross dalla sinistra di Lobosco.
Nella ripresa, al 7’, cala il tris Scoppa, appena entrato al posto di Bernaola: l’argentino conclude con un destro potente da fuori area dopo un’azione ben orchestrata da Melillo e Burzio.
Un debutto convincente per i biancazzurri, che oltre alla solidità difensiva hanno mostrato efficacia in avanti. Il Brindisi guarda ora con determinazione al prossimo impegno di campionato, in programma giovedì contro il Bitonto.
