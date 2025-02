Eccellenza: Foggia Incedit denuncia aggressione nel post-partita. Il Bitonto replica

Tensione nel post-partita tra Foggia Incedit e Bitonto. Attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social, il club foggiano ha denunciato presunte aggressioni subite da atleti e dirigenti al termine dell’incontro.

“L’A.S.D. Foggia Incedit 1957 denuncia l’aggressione subita dai nostri atleti e dirigenti nel post-partita di Bitonto-Incedit, condannando ogni forma di violenza. È inaudito il comportamento antisportivo adottato da tesserati (e non) del club ospitante nei confronti della nostra società. È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per calmare la situazione, vista la totale inefficienza degli steward. Confidiamo nelle autorità competenti affinché vengano adottati seri provvedimenti a tutela del calcio e dei suoi sani valori. Fino a quel momento, il Foggia Incedit resterà in silenzio stampa.”

Una posizione netta, che ha immediatamente acceso il dibattito. A stretto giro, è arrivata la risposta ufficiale del Bitonto, che ha smentito la versione dei fatti fornita dalla società ospite, parlando di una ricostruzione esagerata e priva di fondamento.

“La società US Bitonto Calcio apprende, attonita, di un comunicato stampa apparso sui canali social della società Foggia Incedit, in cui si legge di ‘inaudito comportamento antisportivo’ e di un presunto intervento delle forze dell’ordine. A questo punto, ci sembra doveroso fornire una versione più veritiera e documentata dei fatti, supportata da video che saranno consegnati alle autorità competenti.”

Secondo la società barese, gli episodi contestati sarebbero in realtà il frutto di un atteggiamento provocatorio tenuto dalla panchina del Foggia Incedit per tutta la durata della partita, culminato in insulti e tensioni nel post-gara.

“Al termine del match (anzi, per tutta la durata dello stesso), la panchina della società Foggia Incedit ha tenuto un comportamento altamente irriguardoso nei confronti dei nostri tesserati e della terna arbitrale. Comportamento sfociato, al triplice fischio, in insulti e provocazioni da parte di tutti i componenti dello staff tecnico e dirigenziale presente all’interno del rettangolo di gioco.”

Il Bitonto sottolinea che alcuni dirigenti della società si sarebbero attivati per calmare la situazione e minimizzare i contrasti, ma che l’atteggiamento della squadra ospite sarebbe rimasto acceso e provocatorio.

“Giocatori, dirigenti e allenatore del Foggia Incedit hanno continuato nel loro atteggiamento intimidatorio e di aggressione verbale, il tutto sotto gli occhi della terna arbitrale e del commissario di campo. Inoltre, un dirigente ospite avrebbe persino danneggiato un bidone della spazzatura negli spogliatoi, in un comportamento inaccettabile.”

La società barese contesta inoltre la ricostruzione sull’intervento delle forze dell’ordine, precisando che steward e polizia non sono dovuti intervenire attivamente poiché non si sarebbero verificati episodi tali da richiedere un’azione immediata.

Infine, il Bitonto si riserva la possibilità di adire le vie legali.

“Ci riserviamo la possibilità di sporgere denuncia querela per dichiarazioni diffamatorie e comunque del tutto generiche e non corrispondenti al vero.”

L’episodio resta dunque al centro delle polemiche, in attesa di eventuali sviluppi da parte delle autorità competenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author