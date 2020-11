Eccellenza | Promozione in Serie D: finalissima tra le due vincenti dei gironi. Non ci saranno i playoff regionali

Condividi

Il Comitato Regionale della LND Puglia ha diramato il comunicato con le modalità di promozione nel campionato di Eccellenza Pugliese, quest'anno diviso in due gironi, quello A e quello B.Come si legge sul sito ufficiale della LND Puglia: «Le due squadre vincenti i 2 gironi disputeranno una gara di spareggio, su campo neutro, con eventuali tempi

supplementari e tiri di rigore. La squadra vincente 1^ classificata del Campionato Regionale di Eccellenza, acquisirà la promozione diretta al Campionato Nazionale Dilettanti - Serie D - stagione sportiva 2021/2022.

La squadra perdente 2^ classificata del Campionato Regionale di Eccellenza, acquisirà il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione al Campionato Nazionale Dilettanti - Serie D- stagione sportiva 2021/2022.»

Poi il Comitato Regionale si espone anche sull'eventuale stop anticipato dei campionati a causa della pandemia:

«Laddove, a seguito dei provvedimenti del Governo e/o delle Autorità Sanitarie, non si potesse portare a termine

la normale attività dei Campionati, sia a livello Nazionale sia a livello territoriale, così come programmata, si farà riferimento, per il numero delle promozioni e delle retrocessioni previste per ogni singolo Campionato, alle

classifiche come cristallizzatesi al momento della definitiva interruzione degli stessi Campionati, salvo eventuali

decisioni da parte della F.I.G.C. o dalla L.N.D.

Nel caso in cui le squadre di uno stesso girone non avessero disputato lo stesso numero di gare per determinare

la classifica finale sarà applicato il criterio della “media punti”; in caso di ulteriore parità, si farà ricorso alla “classifica avulsa” di cui all’art. 51 N.O.I.F. anche se le Società interessate non avessero disputato lo stesso

numero di gare negli scontri diretti. In caso di ulteriore parità, inoltre, si applicherà la migliore differenza reti e, a seguire, laddove persistesse l’ulteriore situazione di parità, si applicheranno i criteri previsti dal citato art. 51 N.O.I.F. sino all’eventuale effettuazione del sorteggio».