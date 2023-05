Eccellenza: Finalissima per la Serie D, scelto lo stadio

Il Comitato Regionale Puglia ha richiesto la disponibilità dello stadio “De Bellis” di Castellaneta per ospitare lo spareggio del 21 maggio che stabilirà la squadra promossa dalla categoria di Eccellenza alla Serie D.

Nonostante l’ufficialità non sia ancora stata annunciata, la società di Castellaneta ha espresso la propria soddisfazione per la richiesta e la considera un punto di partenza per il futuro, oltre che un riconoscimento della qualità della squadra dopo una stagione difficile, ma promettente per i giovani talenti. Il club è pronto a organizzare l’evento e si dichiara entusiasta all’idea di poter ospitare una partita così importante.

