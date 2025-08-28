28 Agosto 2025

Eccellenza e Promozione pugliese in esclusiva col Gruppo Editoriale Distante

Dante Sebastio 28 Agosto 2025
Calcio e Serie C1 di futsal in chiaro per tutta la stagione

Un altro importante sforzo del Gruppo Editoriale Distante che, anche quest’anno, conferma le proprie reti come la vera casa del calcio pugliese.

Acquisiti i diritti LND Puglia relativi ai campionati di Eccellenza, Promozione e Serie C1 di Calcio a 5 anche per la stagione calcistica 2025/26 con numerose partite che saranno trasmesse in chiaro e in streaming sui canali del Gruppo Editoriale Distante in esclusiva.

L’impegno nasce dalla volontà di offrire a tutti gli appassionati sportivi pugliesi un racconto completo e appassionato dei più importanti campionati dilettantistici regionali: le migliori gare di Eccellenza, Promozione e Serie C1 di Calcio a 5 in direttasettimana per settimana, nei weekend così come nei turni infrasettimanali, oltre ai soliti approfondimenti nell’informazione sportiva e in appuntamenti dedicati.

Dal Gargano al Salento, il calcio unisce passioni ed emozioni. Da parte del Gruppo Editoriale Distante un impegno orientato a valorizzare il movimento sportivo regionale, restando così punto di riferimento per tutti gli appassionati pugliesi.

