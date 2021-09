Eccellenza e Promozione | Domani i calendari in diretta su Antenna Sud

La presentazione dei calendari dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione della stagione sportiva 2021/2022 avrà luogo giovedì 2 settembre 2021, a partire dalle ore 11.45, presso la Sala Meeting del Comitato Regionale Puglia LND, nell’ambito di un evento esclusivo trasmesso in diretta TV su Antenna Sud (Canale 13) e in streaming sui canali social collegati all’emittente del Gruppo Editoriale Domenico Distante.

Al microfono del giornalista Davide Abrescia, a cui è affidata la conduzione dell’evento in diretta, oltre al padrone di casa Vito Tisci, saranno a disposizione anche il Presidente del CRA Puglia Nicola Favia, nonché i Rappresentanti regionali delle Componenti Tecniche AIAC e AIC, Domenico Ranieri e Dario Loporchio.

In Sala Meeting, nel pieno rispetto delle normative anti Covid vigenti, si siederanno i presidenti delle Società di Eccellenza e Promozione che hanno aderito all’invito del Presidente Tisci per commentare a caldo le tappe della stagione sportiva 2021/2022.

Il fischio d’inizio dei principali tornei regionali di calcio a undici è in programma domenica 12 settembre 2021 con la prima giornata. Ai nastri di partenza 28 Società divise in due raggruppamenti da 14 squadre ciascuno per entrambe le competizioni regionali.