Eccellenza e Promozione Basilicata 2025/26: ufficializzati i gironi

Sono stati ufficializzati, attraverso il Comunicato n. 13 del Comitato Regionale FIGC Basilicata, gli organici dei campionati regionali di Eccellenza e Promozione per la stagione 2025/2026. Entrambi i tornei prenderanno il via domenica 7 settembre 2025, con le gare di andata del primo turno delle rispettive Coppe in programma per domenica 31 agosto.

Eccellenza Basilicata 2025/2026

A seguito delle mancate iscrizioni di Lavello e Pomarico, sono state ammesse tramite ripescaggio le società Policoro Calcio & Academy e Brienza Calcio. L’organico definitivo risulta così composto:

A.S.D. Lykos

Elettra Marconia

Angelo Cristofaro Oppido

Lagonegro 1929

AS Melfi 1929

Montescaglioso Calcio

Atletico Montalbano

Paternicum

Avigliano Calcio PZ

Real Chiaromonte

Calcio San Cataldo

Santarcangiolese

Circolo Sport Vultur 1921

Tricarico Pozzo di Sicar

Policoro Calcio & Academy (ripescata)

Brienza Calcio (ripescata)

Il sorteggio della Coppa Italia di Eccellenza “Piero Rinaldi” si svolgerà il 22 agosto alle 16:30 presso la sede del C.R. Basilicata a Potenza.

Promozione Basilicata 2025/2026

A seguito delle esclusioni e dei ripescaggi in Eccellenza, il campionato di Promozione vedrà tre nuovi ingressi: Comprensorio Bradanico, Ideale Montescaglioso e Balvano.

L’organico definitivo comprende:

A.S.D. Virtus Genzano

ACS 09

Corleto Perticara

Invicta Matera

Libertas Montescaglioso

Marmo Platano

Miglionicocalcio

Moliterno

Pietragalla

Polisportiva Tito

Sporting Lavello

Viggiano

Viribus Potenza 1999

Comprensorio Bradanico (ripescata)

Ideale Montescaglioso (ripescata)

Balvano (ripescata)

Il primo turno della Coppa Italia Promozione “Mauro Tartaglia” sarà anch’esso disputato il 31 agosto, con sorteggio previsto per il 22 agosto.

Le due categorie regionali si preparano così ad affrontare una nuova stagione che, tra conferme e novità, promette grande competitività in tutta la Basilicata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author