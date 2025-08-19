Eccellenza e Promozione 2025/26: il CR Puglia ufficializza i gironi

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato gli organici e la composizione dei gironi di Eccellenza e Promozione per la stagione sportiva 2025/2026.

Durante la riunione del 19 agosto, il Consiglio Direttivo ha deliberato l’ammissione della Toma Maglie al campionato di Eccellenza e del Football Taviano in Promozione, tenendo conto delle graduatorie di merito e delle domande presentate. Contestualmente, è stata esclusa la U.G. Manduria Sport dalla possibilità di disputare l’Eccellenza per mancata regolarizzazione di alcune pendenze, ma la società parteciperà comunque al torneo di Promozione.

L’Eccellenza pugliese sarà composta da 20 squadre, tra cui la neonata Taranto 2025, ammessa in sovrannumero dopo il fallimento del Taranto FC 1927. In Promozione sono confermate 36 squadre, suddivise nei consueti due gironi.

Campionato Regionale di Eccellenza – Girone Unico (20 squadre)

Foggia Incedit Canosa Calcio 1948 Nuova Spinazzola Bisceglie Unione Calcio Bitonto Calcio Virtus Mola Calcio Atletico Acquaviva Polimnia Calcio Soccer Massafra 1963 Taranto 2025 Brindisi Football Club Brilla Campi Novoli Calcio 1942 Galatina Calcio Toma Maglie Città di Gallipoli Atletico Racale Taurisano 1939 Ugento

Campionato Regionale di Promozione – Girone A (18 squadre)

Atletico Gargano Atletico Apricena San Severo Calcio 1922 San Marco Lucera Calcio Cosmano Sport Foggia Real Siti Canusium Calcio Vigor Trani Calcio Don Uva Calcio 1971 Virtus Bisceglie Corato Calcio 1946 Borgorosso Molfetta Molfetta Calcio Virtus Palese Calcio Noicattaro Rinascita Rutiglianese Norba Conversano

Campionato Regionale di Promozione – Girone B (18 squadre)

Real Putignano Ginosa Arboris Belli 1979 Virtus Locorotondo 1948 Ostuni Calcio 24 Città di Carovigno 1949 Mesagne Calcio 2020 Sava Calcio Manduria Sport Calcio San Pietro Vernotico Squinzano Calcio 1913 Leverano Football Copertino Calcio Terre di Acaya e Roca Polis Bagnolo Virtus Matino Football Taviano Atletico Tricase

