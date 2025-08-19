19 Agosto 2025

LND Puglia (foto AI: Todaro/AntennaSud)

Eccellenza e Promozione 2025/26: il CR Puglia ufficializza i gironi

Massimo Todaro 19 Agosto 2025
centered image

Il CR Puglia ha definito organici e gironi di Eccellenza e Promozione per la stagione 2025/26.

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato gli organici e la composizione dei gironi di Eccellenza e Promozione per la stagione sportiva 2025/2026.

Durante la riunione del 19 agosto, il Consiglio Direttivo ha deliberato l’ammissione della Toma Maglie al campionato di Eccellenza e del Football Taviano in Promozione, tenendo conto delle graduatorie di merito e delle domande presentate. Contestualmente, è stata esclusa la U.G. Manduria Sport dalla possibilità di disputare l’Eccellenza per mancata regolarizzazione di alcune pendenze, ma la società parteciperà comunque al torneo di Promozione.

L’Eccellenza pugliese sarà composta da 20 squadre, tra cui la neonata Taranto 2025, ammessa in sovrannumero dopo il fallimento del Taranto FC 1927. In Promozione sono confermate 36 squadre, suddivise nei consueti due gironi.

Campionato Regionale di Eccellenza – Girone Unico (20 squadre)

  1. Foggia Incedit

  2. Canosa Calcio 1948

  3. Nuova Spinazzola

  4. Bisceglie

  5. Unione Calcio

  6. Bitonto Calcio

  7. Virtus Mola Calcio

  8. Atletico Acquaviva

  9. Polimnia Calcio

  10. Soccer Massafra 1963

  11. Taranto 2025

  12. Brindisi Football Club

  13. Brilla Campi

  14. Novoli Calcio 1942

  15. Galatina Calcio

  16. Toma Maglie

  17. Città di Gallipoli

  18. Atletico Racale

  19. Taurisano 1939

  20. Ugento

Campionato Regionale di Promozione – Girone A (18 squadre)

  1. Atletico Gargano

  2. Atletico Apricena

  3. San Severo Calcio 1922

  4. San Marco

  5. Lucera Calcio

  6. Cosmano Sport Foggia

  7. Real Siti

  8. Canusium Calcio

  9. Vigor Trani Calcio

  10. Don Uva Calcio 1971

  11. Virtus Bisceglie

  12. Corato Calcio 1946

  13. Borgorosso Molfetta

  14. Molfetta Calcio

  15. Virtus Palese Calcio

  16. Noicattaro

  17. Rinascita Rutiglianese

  18. Norba Conversano

Campionato Regionale di Promozione – Girone B (18 squadre)

  1. Real Putignano

  2. Ginosa

  3. Arboris Belli 1979

  4. Virtus Locorotondo 1948

  5. Ostuni Calcio 24

  6. Città di Carovigno 1949

  7. Mesagne Calcio 2020

  8. Sava Calcio

  9. Manduria Sport

  10. Calcio San Pietro Vernotico

  11. Squinzano Calcio 1913

  12. Leverano Football

  13. Copertino Calcio

  14. Terre di Acaya e Roca

  15. Polis Bagnolo

  16. Virtus Matino

  17. Football Taviano

  18. Atletico Tricase

centered image

