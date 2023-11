Eccellenza: Coppa Italia, Massafra-Arboris Belli in diretta su Antenna Sud

Inframmezzo settimanale dedicato alla Coppa Italia. Per l’occasione, Antenna Sud trametterà in diretta streaming la sfida di Eccellenza tra Massafra e Arboris Belli, in programma alle 14.30 di giovedì 9 novembre: per vederla collegarsi al link antennasud.com/as-sport2.

