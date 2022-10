Manfredonia, Canosa, US Mola, Polimnia, Massafra, Gallipoli FC, Toma Maglie hanno conquistato la qualificazione al terzo turno della Coppa Italia. Queste sette squadre andranno a formare un triangolare (3, 17 novembre, 1° dicembre) e un quadrangolare (3, 17 novembre e 1/15 dicembre). Le due prime si giocheranno la finale: andata il 15 gennaio 2023, ritorno il 5 febbraio. Ecco i risultati del secondo turno:

SAN SEVERO-MANFREDONIA (and.0-2) 1-1

ORTA NOVA-CANOSA (and. 0-1) 0-4

US MOLA-BISCEGLIE (and. 2-2) 0-0

ARBORIS BELLI-POLIMNIA (and. 1-5) 1-2

MASSAFRA-MANDURIA (and. 0-2) 6-0

CITTA DI GALLIPOLI-GALLIPOLI F.C. (and. 1-0) 2-3

TOMA MAGLIE – UGENTO (and. 2-3) 1-0