Eccellenza, colpo di scena alla Polimnia: si dimette l’allenatore Michele Anaclerio

Colpo di scena in casa Polimnia: arrivano a sorpresa le dimissioni dell’allenatore Michele Anaclerio che era stato riconfermato ufficialmente poche settimane fa. L’annuncio arriva con una nota ufficiale della Polimnia con la quale si confermano le dimissioni di Anaclerio da allenatore della prima squadra.

“Pur rispettando ogni scelta professionale, si prende atto con rammarico della decisione, giunta dopo un percorso di confronto e condivisione che sembrava concluso positivamente.

La società desidera ringraziare mister Anaclerio per il lavoro svolto e per il contributo offerto nel corso del suo incarico, augurandogli le migliori fortune umane e sportive per il prosieguo della carriera” si legge nella nota societaria.

“Desidero ringraziare la Polimnia in tutte le sue componenti: lo staff, i giocatori, i dirigenti e il presidente Lo Franco, una persona davvero eccezionale. So che questa mia scelta potrà generare un po’ di dispiacere, ma sono certo che verrà compresa: 𝗵𝗼 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘃𝘂𝘁𝗼 𝘂𝗻’𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 alla quale non ho potuto dire di no.

Questa città resterà per me una seconda casa, sarò sempre il primo tifoso della Polimnia. Auguro le migliori fortune a tutta la piazza.” ha dichiarato il tecnico dimissionario.

Nel segno della continuità, fanno sapere i dirigenti della società rossoverde, lo staff tecnico resterà invariato e la guida della prima squadra sarà affidata a 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗔𝗻𝗮𝗰𝗹𝗲𝗿𝗶𝗼, omonimo del tecnico uscente e già allenatore in seconda. Il progetto tecnico prosegue quindi senza interruzioni, in coerenza con gli obiettivi e le ambizioni fissate per la stagione 2025/26.

